Grusel-Trump und Masken-Hillary Das sind die verrücktesten Halloween-Trends

Von red/dpa 25. Oktober 2016 - 11:22 Uhr

Kürbisse, Hexen und Gespenster, klar. Aber in den USA beschränkt sich die Halloween-Saison längst nicht nur auf Gruseliges. Wir zeigen die verrücktesten Halloween-Trends in diesem Jahr.





13 Bilder ansehen

Washington - An Trump oder Hillary geht in den USA in diesem Jahr kein Weg vorbei - auch nicht an Halloween. Clownmasken hingegen sind aus vielen Regalen wegen der gefürchteten Creepy Clowns verschwunden.

Mehr zum Thema

The Donald“ und „Hillary“ sind in diesem Jahr hingegen bei Erwachsenen ab 35 die Rising Stars der Halloween-Kostüme - das Angebot reicht von der dauergrinsenden Pappmaske bis zum Komplettoutfit, wahlweise mit oranger Seitenscheitel-Perücke oder Strähnchen-blonder Helmfrisur. Die Kandidaten rangieren gleich hinter Allzeitklassikern wie Pirat und Hexe.

In unserer Bildergalerie gibt es einen Überblick über Kurioses und Trends im Gruselmonat Oktober 2016.