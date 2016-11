Grüner Parteitag in Münster Daimler-Chef Zetsche darf bei den Grünen reden

Von Bärbel Krauß 11. November 2016 - 19:56 Uhr

Die Grünen wollen unbequem bleiben – das ist ihr Motto für den ParteitagFoto: imago stock&people

Die Grünen haben ein schwieriges Verhältnis zum Auto – wohl deshalb gab es mehrere Anträge, Dieter Zetsche den Auftritt beim Parteitag zu verwehren. Zum Auftakt machten die Delegierten dem Daimler-Chef den Weg dann aber frei.

Münster - Unbequem wollen sie bleiben, Einigkeit demonstrieren und sich vor allem nicht noch einmal einen Steuerwahlkampf leisten, weil dieser die Grünen bei der vorigen Bundestagswahl entscheidende Prozente gekostet hat. Nun ist das leidige Steuerthema erst an diesem Samstag auf der Tagesordnung, aber die Versuche, den Streit über eine gerechtere Besteuerung auf den letzten Metern vor dem Parteitag noch zu beenden, haben nicht geklappt. Im Flügelstreit zwischen Erbschafts und/oder Vermögenssteuer für Reiche oder für Superreiche sind immer noch fünf Alternativen auf dem Tisch. Und in Münster sah es so aus, als hätten sich die Fronten zwischen Linken und Realos zuletzt eher noch verhärtet.

Doch immerhin die erste Klippe ist umschifft: Die mit symbolischer Bedeutung überfrachtete Frage, ob der vom Bundesvorstand eingeladene Daimler-Chef Dieter Zetsche am Sonntag bei den Grünen auftreten darf, ist geklärt. Die beiden Anträge, die die demonstrative Ausladung Zetsches zum Ziel hatten, wurden gleich zu Beginn der Geschäftsordnungsdebatte abgeschmettert – obwohl in der Fahrradhauptstadt Münster, wie der Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner zuvor betont hatte, der Trend mehr zum Zweit-Rad denn zum Zweit-Auto geht. Der Delegierte Felix Prahl fürchtet, dass das Bild von Zetsches Rede vor dem grünen Sonnneblumen-Logo in die Hochglanzbroschüren von Daimler eingehen werde – nicht aber die kritische Debatte, die es hinterher auch noch geben soll. Doch mit seiner Gegenrede hat Michael Kellner die Parteitagsmehrheit überzeugt: Wenn Zetsche den Mut habe, bei den Grünen aufzutreten, sollten diese auch den Mut haben, ihm zuzuhören, zumal die Verkehrswende ohne die Autoindustrie nicht zu machen sei.

Palmer warnt vor Benziner- und Diesel-Verbot

Ein Selbstläufer war das nicht ganz. Erstens sind die Grünen bei vermeintlich nebensächlichen Fragen gerne mal erratisch und zweitens ist die Beziehung der Parteimitglieder zum Auto seit jeher speziell. Der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer warnte seine Parteifreunde im „Spiegel“ noch einmal ausdrücklich davor, ein Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen ab 2030 zu beschließen, wie es im Leitantrag zur Verkehrspolitik steht. „Ich habe Angst um die Arbeitsplätze der Autoindustrie und ihrer Zulieferer besonders in Baden-Württemberg“, betonte Palmer und bekräftigte damit eine Position, für die der Stuttgarter Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch schon innerparteiliche Prügel bezogen hatte.

Angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump in den USA fand Parteichef Cem Özdemir klare Worte: „Wir werden weiterkämpfen gegen Frauendiskriminierung, gegen Nationalismus und gegen den Klimawandel.“ Er räumte ein, dass das Pariser Klimaschutz-Abkommen unter Trump aller Voraussicht nicht umgesetzt werde. Dennoch dürfe man sich nun nicht „ins Schneckenhaus zurückziehen“. „Die Antwort kann nicht Resignation sein und zuschauen, wie es ein Rollback gibt, bei allem, was uns wichtig ist.“