Grünbühl im Kreis Ludwigsburg Feuerwehreinsatz wegen angebrannten Essens

Von red/pho 08. August 2017 - 15:00 Uhr

Ein Mann in Grünbühl kocht in betrunkenem Zustand und lässt das Essen anbrennen. Als die Feuerwehr ihn aus der verrauchten Wohnung bringt, attackiert er seine Retter.

Ludwigsburg - Glück im Unglück hatte ein 62-jähriger Mann im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl. Am frühen Montagabend, gegen 18 Uhr, löste in einer Wohnung an der Weichselstraße ein Rauchmelder Alarm aus.

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte daraufhin mit insgesamt 21 Einsatzkräften in vier Fahrzeugen aus. Vor Ort mussten sie den 62-jährigen Bewohner, der stark alkoholisiert war, aus der verrauchten Wohnung bringen. Mutmaßlich war der Qualm entstanden, da der Mann Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte und dieses zu kokeln begann. Wie die Polizei berichtet, entstand kein Sachschaden.

Der 62-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Doch statt seinen Rettern dankbar zu sein, wurde er im Krankenwagen aggressiv und schlug nach dem Sanitätern. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.