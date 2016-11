Großrazzia gegen Rocker Beamte suchen nach Drogen und Waffen

Mehr als tausend Einsatzkräfte sind am Mittwochmorgen an einer Großrazzia im Rockermilieu beteiligt. In sechs Bundesländern – darunter auch in Baden-Württemberg – wurde unter anderem nach Waffen, Munition und Drogen gesucht.

Wiesbaden - Mit einer Großrazzia in sechs Bundesländern sind Sicherheitskräfte am Mittwoch gegen Rocker vorgegangen. Einsätze gibt es in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg, wie das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilten. Insgesamt sind demnach bundesweit mehr als tausend Polizeikräfte, darunter auch Spezialeinheiten, beteiligt.

Ziel der Razzia sei „das Auffinden von Beweismitteln“, hieß es weiter. Konkret werde „nach Waffen, Munition, Betäubungsmitteln, schriftlichen Unterlagen sowie sonstigen Gegenständen“ gesucht, die „über Art und Umfang der illegalen Geschäfte sowie die Struktur der rockerähnlichen Gruppierung“ Aufschluss geben könnten.