Großeinsatz in Stuttgart Maskierte Täter nach Raubüberfall auf der Flucht

Von red 16. September 2016 - 19:00 Uhr

Großeinsatz in Stuttgart: Drei noch unbekannte bewaffnete Täter haben am Freitag einen Supermarkt in Stuttgart überfallen. Die Polizei fahndet mit Hubschraubern nach den flüchtigen Tätern.





Stuttgart - Drei noch unbekannte Männer haben am Freitag einen Supermarkt in Stuttgart überfallen. In einem Großeinsatz fahndete die Polizei nach den flüchtigen Tätern.

Die Täter betraten den Supermarkt gegen 17.30 Uhr. Einer von ihnen war offensichtlich mit einer Schusswaffe bewaffnet, teilten die Beamten mit. Sie bedrohten die Kassiererin und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Anschließend flüchteten sie in Richtung Stuttgart-Neugereut. Während der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, überprüften die Beamten mehrere Tatverdächtige.

Alle drei Täter waren nach Polizeiangaben etwa 17 bis 20 Jahre alt und maskiert. Der Mann mit der Waffe trug demnach einen schwarzen Kapuzenpullover mit übergezogener Kapuze. Sein Komplize war mit einem beigen Oberteil und einer langen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.