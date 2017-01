Großeinsatz in Stuttgart Massenandrang vor Discothek Penthouse

Von red/loj 27. Januar 2017 - 22:45 Uhr

Am Abend ist es vor der Discothek Pentouse in Stuttgart zu einem Massenandrang von jungen Menschen gekommen. Die Polizei brachte mit Dutzenden Einsatzkräften Ruhe in die Situation. Einige Gäste wurden ärztlich behandelt.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Vor der Discothek Pentouse in der Heilbronner Straße in Stuttgart ist es am Freitagabend zu einem Massenandrang von jungen Menschen gekommen. Der Anlass war eine Party mit dem Titel „Breaking Bad – Die Megaparty zur Zeugnisausgabe“. Offenbar drängelten sich vor der Disco nach ersten Angaben der Polizei rund 1000 junge Menschen und begehrten Einlass. In dieser Menschenmenge sei ob der Befürchtung, möglicherweise nicht hereingelassen zu werden, Unruhe entstanden, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Mehr zum Thema

Rückstau bis Stammheim

Weil die Situation zu eskalieren drohte, seien zahlreiche Einsatzkräfte zur Discothek gerufen worden, um die Lage zu beruhigen. Der Anruf sei aus der Menge der Wartenden gekommen. Rund 60 Beamte seien im Einsatz gewesen. Mit Lautsprecherdurchsagen habe man Ruhe in die Menge bringen können und die jungen Leute auf dem Parkplatzbereich vor der Discothek geordnet. Anschließend seien sie blockweise in die Discothek geleitet worden. Laut dem Deutschen Roten Kreuz seien etwa fünf junge Leute wegen Kreislaufproblemen behandelt worden.

Auf der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt kam es wegen des Einsatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeitweise stauten sich die Autosbis nach Stammheim zurück, so ein Polizeisprecher.

Gegen 22.30 Uhr hatte sich die Lage wieder deutlich entspannt. Die Polizei blieb allerdings vor Ort und ließ die Partygäste in kleinen Gruppen gestaffelt in die Discothek.