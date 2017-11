Großeinsatz der Feuerwehr in Ludwigsburg Schwelbrand beschäftigt Feuerwehr stundenlang

Von Rafael Binkowski 07. November 2017 - 20:57 Uhr

Eigentlich ist es nur ein einfacher Einsatz mit Rauchentwicklung. Doch ein Brand in der Innenstadt von Ludwigsburg entwickelt sich für die Feuerwehr zur komplizierten Löscharbeit.





Ludwigsburg - In der Friedenstraße kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr Ludwigsburg. Gemeldet wurde ein Kaminbrand, der sich offenbar schnell und erstmal unentdeckt in der Zwischendecke in einem Mehrfamilienhaus ausbreitete. Dadurch war der Löscheinsatz recht kompliziert. Das Feuer schwelte im Verborgenen.

Um überhaupt an den Brandherd zu kommen und mit Wasser zu löschen, musste den die Brandbekämpfer einen großen Aufwand betreiben. Die vielen versteckten Glutnester konnten erst nach einigen Stunden gelöscht werden. Dabei mussten Wände und Decken aufgerissen werden um in die Zwischenräume zu klettern.

Der Einsatz erwies sich als langwierig und kompliziert. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Die Ludwigsburger Feuerwehr war mit sechs Wagen im Einsatz, dazu Kräfte der Polizei und der Rettungsdienste.