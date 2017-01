Großeinsatz auf der A81 bei Rottenburg Massenkarambolage mit zwölf Fahrzeugen

Von dja 20. Januar 2017 - 15:07 Uhr

Am Freitagmittag ist es auf der A81 zwischen Rottenburg und Herrenberg zu mehreren Unfällen gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.





Herrenberg - Auf der A 81 Stuttgart-Singen haben sich am Freitag gegen 11.50 Uhr zwei Verkehrsunfälle in kurzem Abstand ereignet, an denen insgesamt zwölf Fahrzeuge beteiligt gewesen sind. Wie die Polizei mitteilt, wurden elf Personen dabei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An der Unfallstelle waren drei Rettungshubschrauber, sieben Notärzte, 13 Rettungswagen-Besatzungen und sieben Polizeistreifen im Einsatz.

Sprinter erkannte die Situation zu spät

Weil der Verkehr auf der Autobahn ins Stocken geraten war, hatte sich zunächst ein kleinerer Auffahrunfall ereignet. Mehrere Autofahrer hielten vor der Unfallstelle an. Der Fahrer eines Sprinters erkannte die Situation zu spät und schob sechs Fahrzeuge aufeinander. Dabei zogen sich sieben Personen Verletzungen zu und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Folgeunfall mit fünf Fahrzeugen

Aufgrund dieses Unfalls bildete sich ein Stau. An dessen Ende ereignete sich kurz darauf ein Folgeunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Bei diesem Unfall wurden vier Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten werden noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird an der Anschlussstelle Rottenburg ausgeleitet. Derzeit besteht ein Stau von zwölf Kilometern Länge.