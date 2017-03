Großbrand in Waiblingen Löscharbeiten am Bürgerzentrum dauern immer noch an

Von ps 28. März 2017 - 10:12 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen ist das Bürgerzentrum in Waiblingen in Brand geraten. Die Feuerwehr kämpft zurzeit noch gegen einen Schwelbrand, bei dem Feuer ist ein riesiger Sachschaden entstanden.





Waiblingen - Die Feuerwehr ist am frühen Dienstagmorgen zu einem Großbrand ins Bürgerzentrum nach Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Bürgerzentrum bereits teilweise in Flammen, die Feuerwehr kämpft zur Stunde noch immer gegen einen Schwelbrand, der sich im Dach ausgebreitet hat.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand gegen 1.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr nahm gleich die Löscharbeiten auf, die sich als äußerst schwierig gestalten, da das Feuer über die Fassade auf das Dach der Veranstaltungshalle übergriff. Es befanden sich mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen, einschließlich einer Drehleiter im Löscheinsatz.

Brandursache unklar

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen der Polizei zufolge im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen wohl im Bereich der Abfallcontainer am Lieferanteneingang unweit der Hausmeisterwohnung aus. Danach ging es auf das Dach über, wo es sich in der Dachkonstruktion samt Dämmung ausbreitete. Aufgrund der Kupfereindeckung und der damit einhergehenden Hitzestauung gestalten sich die Löscharbeiten als sehr schwierig. Zur Brandursache können die Einsatzkräfte noch nichts sagen. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr bittet für die Wohngebiete Korber Höhe, Galgenberg und Oberer Rossberg die Fenster wegen starker Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Der Brand sorgte zwischenzeitlich auch für Verkehrsbehinderungen rund um das Bürgerzentrum. Die Straßen sind zwar einspurig befahrbar aber überlastet.