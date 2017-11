Stuttgart-Plieningen Lagerhalle eines Bauernhofs brennt ab – nicht zum ersten Mal

Von Wolf-Dieter Obst 30. November 2017 - 09:33 Uhr

Für die Feuerwehr gab es trotz Großeinsatz nicht mehr viel zu retten: Eine landwirtschaftliche Lagerhalle an der südlichsten Stuttgarter Gemarkungsgrenze brannte völlig aus. Wie schon 2004.





Stuttgart - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden – und eine komplett ausgebrannte Lagerhalle: Trotz Großeinsatz hat die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen kaum mehr etwas retten können, als in einem landwirtschaftlichen Betrieb an der südlichsten Stadtgrenze Stuttgarts ein Feuer ausbrach. An derselben Stelle hatte schon einmal ein Brand die Halle vernichtet.

Die Stuttgarter Feuerwehr war am Donnerstag um 1.19 Uhr alarmiert worden – und rückte mit den Löschzügen zweier Feuerwachen in die Bernhauser Straße am Ortsrand von Plieningen aus. Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzten derweil die entblößten Wachen der Berufsfeuerwehr. Auch die benachbarte Flughafen-Feuerwehr eilte von der anderen Seite der Autobahn mit mehreren Einsatzkräften an den Ort des Geschehens.

Schon einmal brannte dort eine Halle nieder

Allerdings stand die 30 mal 60 Meter Lagerhalle bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Und im Inneren brannten landwirtschaftliche Maschinen vollständig aus. Der Brand konnte nur noch eingedämmt werden. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin. Der Schaden ist unklar: Erste Schätzungen über 750 000 Euro mochte die Polizei nicht bestätigen: „Es gibt noch gar keine Aufstellung der Schadensliste“, sagt Polizeisprecher Jens Lauer.

200 000 Euro Schaden gab es jedenfalls vor 13 Jahren, als die Scheune schon einmal komplett abbrannte. Die Halle war erst ein Jahr davor errichtet worden, als sie am 9. September 2004 mitsamt Lastwagen, Anhängern, Förderband und Strohballen in Flammen aufging. Die Metallkonstruktion der Scheune drohte wegen der großen Hitze einzustürzen, die Feuerwehr hatte die Flammen nur von außen bekämpfen können. Als Ursache wurde Brandstiftung ausgeschlossen. Damals soll es einen technischen Defekt gegeben haben, als ein Förderband mit einem Verlängerungskabel betrieben wurde.