Großbrand in Busdepot in Pforzheim Heißer Auspuff könnte Laub entzündet haben

06. Dezember 2016 - 18:19 Uhr

Bei einem Großbrand in einem Busdepot in Pforzheim sind am vergangenen Wochenende sechs Fahrzeuge ausgebrannt. Nun hat die Polizei eine Vermutung, was die Ursache gewesen sein könnte.

Pforzheim - Ein heißer Auspuff könnte die Ursache des Großbrandes in einem Pforzheimer Busdepot sein, bei dem am Wochenende ein Millionenschaden entstanden ist. Die Polizei vermutet, dass sich trockenes Laub unter einem Bus durch die heißen Abgase der Standheizung entzündet hat. Das Feuer habe sich auf die daneben stehenden Busse ausgebreitet.

Der Bus mit Standheizung habe über einer größeren Menge Laub gestanden. Um die Brandursache endgültig zu bestimmen, müsse nochmals der Boden des Busses untersucht werden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am frühen Samstagmorgen waren sechs Busse in dem Depot ausgebrannt. Ein Anwohner hatte um kurz nach 4.00 Uhr - rund eine Stunde nach Betriebsende des Busverkehrs - einen Feuerschein im Gelände gesehen und den Notruf gewählt. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.