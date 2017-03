Großbrand im Waiblinger Bürgerzentrum Verdächtiger gesteht Brandstiftung

Von Harald Beck 30. März 2017 - 13:51 Uhr

Der am Mittwoch festgenommene 22-Jährige Waiblinger hat zugegeben, den verheerenden Brand am Bürgerzentrum der Stadt gelegt zu haben. Er war bei der Polizei einschlägig bekannt.





33 Bilder ansehen

Waiblingen - Videoaufnahmen einer am Waiblinger Bürgerzentrum (Büze) installierten Überwachungskameras haben die Polizei auf die Spur des Manns gebracht, der den Großbrand im Kulturzentrum der Stadt verursacht hat. Der 22-jährige Waiblinger habe die Tat inzwischen gestanden, berichtete jetzt in einer Pressekonferenz zur Festnahme des mutmaßliche Brandstifters der Leiter der Waiblinger Kriminalpolizeidirektion Reiner Möller.

Mehr zum Thema

Aus einem Schwelbrand entwickelt sich ein Großfeuer

Mittels der Videobilder konnte die Polizei nachweisen, dass die Abfallcontainer im Anlieferungsbereich des Büze am Montagabend bereits zwischen 21.30 und 22 Uhr angezündet wurden. Auf Bildern ist eine dunkel gekleidete Gestalt zu sehen, die mit einem Feuerzeug Material entzündet. Zunächst, so haben die Ermittler den Verlauf der Katastrophe rekonstruiert, entwickelte sich daraus nur ein Schwelbrand in den Containern. Nach Mitternacht zündete das Feuer angesichts der sich entwickelnden Hitze durch. Der Brand griff gegen 1.30 Uhr – zu dem Zeitpunkt, als das Feuer dann auch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert wurde – auf die Dachkonstruktion des Bürgerzentrums über und breitete sich dort schnell großflächig aus.

Der Festgenommene war bereits einschlägig bekannt

Die Auswertung weiterer Bilder, die den Brandverursacher auch im Bereich der Tiefgarage zeigen, haben laut Möller dann zusammen mit intensiver Spurensuche in der Tatortumgebung Fingerabdrücke am Gebäude zu Tage gefördert, die dem Täter zugeordnet werden konnten. Der Abgleich im Automatischen Finger-Abdruck-Identifizierungs-System (AFIS) habe schließlich zur Identifizierung des 22-Jährigen aus Waiblingen geführt. Dieser sei, sagte Möller, „bereits mit ähnlichen Delikten einschlägig in Erscheinung getreten“. Bei diesen Delikten handelt es sich offenbar um Sachbeschädigung und um Brandstiftung.

Der mutmaßliche Verursacher des derzeit auf zwei bis fünf Millionen Euro geschätzten Schadens am Bürgerzentrum ist am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung in Waiblingen widerstandslos festgenommen worden, berichtete Möller weiter. Er habe die Tat sofort eingeräumt. Am Donnerstagnachmittag wurde der 22-Jährige dem zuständigen Haftrichter im Waiblinger Amtsgericht vorgeführt.