Griechenland Britische Wanderin wohl von Wölfen getötet

Von red/AP 27. September 2017 - 21:39 Uhr

Wölfe haben offenbar eine britische Wanderin in Griechenland getötet. (Symbolbild) Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

Eine Wanderin aus Großbritannien ist in Griechenland offenbar von Wölfen getötet worden. Die Tiere hätten beide Oberschenkelknochen der 63-Jährigen aufgebissen.

Thessaloniki - Eine britische Wanderin ist in den Bergen der nordgriechischen Region Thrakien offenbar von Wölfen angefallen und getötet worden. Gerichtsmediziner Nikos Kifinidis sagte der Nachrichtenagentur AP, die Tiere hätten beide Oberschenkelknochen der 63-Jährigen aufgebissen und große Teile ihres Körpers seien unauffindbar. Ein Tierarzt habe bei der Autopsie am Mittwoch bestätigt, dass kein Hund solche Bisswunden zufügen könne.

Die Leiche der Frau wurde am Samstag in der Nähe des Dorfs Petrata gefunden, in der Nähe lag auch ein Pass der 63-jährigen Britin, die am Freitag von der britischen Botschaft vermisst gemeldet wurde.