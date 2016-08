Great Barrier Reef in Australien Riesiges zweites Riff entdeckt

Von red/dpa 30. August 2016 - 14:03 Uhr

Am Great Barrier Reef in Australien ist ein riesiges Algenriff entdeckt worden.Foto: dpa

Am Great Barrier Reef in Australien ist ein riesiges Algenriff entdeckt worden. Eine Art Laser-Radar (Lidar) hatte den Meeresboden untersucht und dabei in 20 bis 40 Meter Tiefe das Riff entdeckt.

Townsville - „Wir wussten seit den 1970er und 1980er Jahren von diesen geologischen Strukturen im nördlichen Great Barrier Reef, aber ihre wahre Form, Größe und gewaltigen Ausmaße waren nie zuvor offenbart worden“, sagte Robin Beaman von der James Cook University in Townsville laut einer Mitteilung.

Laser-Radar entdeckt Riff

Forscher von drei australischen Universitäten hatten Daten der Marine des Landes ausgewertet, die den Meeresboden mit einer Art Laser-Radar (Lidar) untersucht hatte. Dabei entdeckten die Forscher in 20 bis 40 Meter Tiefe das mehr als 6000 Quadratkilometer große Riff, wie sie im Fachjournal „Coral Reefs“ schreiben. Die James Cook University hatte erst Ende Mai von verheerenden Folgen massiver Korallenbleiche am Great Barrier Reef berichtet. An den untersuchten Riffen waren demnach im Durchschnitt 35 Prozent der Korallen fast oder ganz abgestorben. Das weltgrößte Korallenriff erstreckt sich 2300 Kilometer entlang der Ostküste Australiens.

Das nun entdeckte Algenriff könne unter anderem Aufschluss über Auswirkungen von Umweltfaktoren auf das Great Barrier Reef in den vergangenen 10 000 Jahren geben, hieß es von den Forschern. So lange sind die 200 bis 300 Meter breiten und bis zu 10 Meter tiefen, kreisförmigen Hügel ihnen zufolge gewachsen. „Was wir tief hinter dem Great Barrier Reef gefunden haben, hat uns erstaunt“, sagte Beaman.