Grausiger Fund Tote Frau hinter SC Freiburg Stadion entdeckt

Von red/dpa 16. Oktober 2016 - 13:21 Uhr

Am Ufer der Dreisam hat eine Joggerin eine tote Frau gefunden. Die Polizei ermittelt.Foto: dpa

Eine Joggerin machte am Sonntagmorgen einen grausigen Fund: Hinter dem Stadion des SC Freiburg lag eine tote Frau.

Freiburg - Eine tote Frau ist in Freiburg am Ufer der Dreisam hinter dem Stadion des SC Freiburgs gefunden worden. Eine Joggerin entdeckte die Frau am Sonntagmorgen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Identität sei noch nicht endgültig geklärt.

Die Polizei sperrte das Gebiet um den Fundort weiträumig ab, um Spuren zu sichern. „Was sich genau zugetragen hat, ist noch völlig unklar“, sagte die Sprecherin. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls.