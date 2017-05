Grapscher in Göppingen Unbekannter belästigt junge Frau

Von aks 21. Mai 2017 - 14:20 Uhr

Eine junge Frau wird am Samstagabend in Göppingen zuerst belästigt und dann begrapscht.Foto: dpa (Symbolbild)

Am Samstagabend wird eine17-jährige Jugendliche am Bahnhofsvorplatz in Göppingen von einem unbekannten Mann zuerst belästigt und dann begrapscht. Die Frau kann nach dem Vorfall flüchten.

Göppingen - Eine 17-jährige junge Frau ist am Samstagabend am Bahnhofsvorplatz in Göppingen von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die junge Frau bei den Parkplätzen entlang der Bahnhofstraße in Göppingen auf. Ein junger Mann lief ständig an ihr vorbei und „musterte“ sie. Um seine vermeintliche Zuneigung kund zu tun, begann der Mann ihr Luftküsse zuzuwerfen. Weil die junge Frau ihn aber trotzdem ignorierte, kam der unbekannte Mann direkt auf sie zu. Er wollte wissen, wo sie wohne und ob sie Single sei. Schließlich wurde er zudringlich und begrapschte sie. Die Frau flüchtet nach dem Vorfall.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zirka 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Auffälig waren seine schlechte Gesichtshaut und Bläschen an den Lippen. Er hat schwarze kurze Haare und war zur Tatzeit mit einer dunkelgrünen Jacke, einem weißem T-Shirt und einer dunklen Jeans bekleidet. Zudem spricht er gebrochen Deutsch.