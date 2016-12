Grafik der Woche Youtuber – die Millionarios des Internets

Von Knut Krohn 28. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Die Rangliste der erfolgreichsten Youtuber. Sie sind inzwischen die Stars der Szene und verdienen Millionen.Foto: Statista

An dieser Stelle präsentieren wir jede Woche in einer Grafik die Ergebnisse einer interessanten Umfrage. Dieses Mal: Wer sind die Millionäre unter den Youtube-Stars?

Stuttgart - Youtuber werden inzwischen gehandelt wie Popstars. Das zeigt sich auch am Verdienst. Wie viel die jungen Männer und Frauen mit ihren Auftritten verdienen, ist meist noch ein Geheimnis. Denn ihr „Gehalt“ setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Da ist zum einen die Beteiligung an den Werbeumsätzen bei Youtube selbst. Hinzu kommen Einnahmen aus Merchandising-Geschäften, durch Product Placement und andere Film- oder Werbeverträge. Bei manchen kommt dabei ein erkleckliches Sümmchen zusammen.

Das Forbes-Magazin hat nun errechnet, dass die zehn erfolgreichsten Youtuber gemeinsam in einem Jahr auf 70,5 Millionen Dollar verdient haben. Die Zahlen basieren auf Daten von Nielsen, IMDB, Interviews und „weiteren Quellen“. Sie sind also insgesamt mit Vorsicht zu genießen.

Mit 15 Millionen US-Dollar auf Platz eins liegt der Kanal von PewDiePie, wie die Grafik von Statista zeigt. Der Schwede, der sich in seinen Beiträgen hauptsächlich mit Videospielen beschäftigt, hat in diesen Tagen nach eigenen Angaben die Marke von 50 Millionen Followern geknackt hat. Er produziert so genannte Let’s Play Videos, in denen er Videsopiele spielt und ein Vlog, ein Video-Tagebuch. Sein (echtes) Buch „This Book Loves You“ avancierte zum New York Times Bestseller.

Mit weitem Abstand auf Platz zwei folgt Roman Atwood. Der US-Amerikaner ist Comedien und publiziert bei Youtube vor allem Vlogs, also Video-Tagebücher über seine täglichen Erlebnisse. Er hat über 10 Millionen Abonnenten. Knapp dahinter liegt die kanadische Komikerin, Rapperin und Vloggerin Lilly Singh.