Graffiti-Kunst in Ludwigsburg Trafostation als Kunstwerk

Von sada 14. November 2017 - 17:05 Uhr

Die neueste Wandmalerei: Am Umspannwerk Ludwigsburg-Nord scheinen nun Mitarbeiter der Stadtwerke Tag und Nacht bei der Arbeit zu sein. Foto: privat

Normalerweise sind Umspannwerke eher unscheinbar – die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim haben einige zu echten Hinguckern umgestalten lassen.

Ludwigsburg - Seit Kurzem hat das Umspannwerk Ludwigsburg-Nord in der Marbacher Straße einen neuen Look. „Das Kunstwerk auf der Anlage vermittelt den Eindruck, als sei diese geöffnet und als seinen zwei Stadtwerke-Mitarbeiter mit der Wartung beschäftigt“, so Katharina Grimm, Sprecherin der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB). Schon im Sommer hatten die Stadtwerke bereits einige ihrer Trafostationen in Ludwigsburg, Poppenweiler und Kornwestheim mit Graffiti-Kunst besprühen lassen. Und zwar von der Firma ART-EFX aus Potsdam, die seit 2003 in ganz Deutschland Objekte mit Farbe und Ideenreichtum verschönert. Bundesweit sind inzwischen auch viele Stadtwerke Kunden der Kreativkünstler.