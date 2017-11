Grafenau-Dätzingen im Kreis Böblingen Fahrgast schlägt Busfahrer ins Gesicht

Von red 22. November 2017 - 10:37 Uhr

Ein 46-jähriger Mann wartet am Dienstagabend in Grafenau-Dätzingen auf den Bus. Seiner Meinung nach offenbar zu lang – denn als der Bus ankommt, fangen der Mann und der Busfahrer an zu streiten.

Böblingen - Ein Streit zwischen einem 46 Jahre alten Fahrgast und einem 54-jährigen Busfahrer eskalierte am Dienstagabend in Dätzingen (Kreis Böblingen).

Vermutlich da der Bus zu spät an der Haltestelle „Kreutzstraße“ ankam, gerieten die beiden Männer gegen 18.35 Uhr aneinander, berichtet die Polizei. Im Verlauf des Streits schlugen sie sich gegenseitig ins Gesicht. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrgast wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Maichingen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07031/20405-0, zu melden.