GQ Men of the Year Arnold Schwarzenegger ist die GQ-Legende des Jahrhunderts

Von red 10. November 2017 - 12:51 Uhr

Mark Foster, Matthias Schweighöfer und der Terminator – sie alle gewannen am Donnerstag in Berlin Awards als Männer des Jahres 2017. Wir haben die Bilder von der Veranstaltung.





Berlin - Das sind die Männer des Jahres 2017: Bei einer großen Gala in der Komischen Oper Berlin sind am Donnerstag die „GQ Men of the Year Awards 2017“ vergeben worden. Moderiert wurde die Veranstaltung des Männer-Magazins von Barbara Schöneberger.

Vor einem Publikum von 850 geladenen Gästen wurde einer besonders gefeiert: Arnold Schwarzenegger. Er schaffte es bis nach Hollywood und als kalifornischer Gouverneur sogar in die US-Politik. “Arnie“ gewann den Award als „Legend of the Century“.

Der 33-jährige Popsänger Mark Foster nahm nicht nur den Award in der Kategorie „Music National“ mit nach Hause, sondern performte auch seinen Hit „Chöre“. Gregory Porter räumte die Trophäe „Music International“ ab.

