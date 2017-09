Google feiert 19. Geburtstag Suchmaschinen-Gigant beschenkt User mit Snake und Co.

Von kap 27. September 2017 - 17:40 Uhr

Zu seinem 19. Geburtstag beschenkt Google seine User mit 19 Spielereien, die über das Glücksrad am Geburtstags-Doodle erreichbar sind. Mit dabei ist erstmals auch der Spiele-Klassiker Snake.





Stuttgart - Der Suchmaschinen-Gigant Google feiert am 27. September seinen 19. Geburtstag und spendiert den Usern dazu ein ganz besonderes Doodle.

Öffnet man die Google-Startseite, erwartet den User ein buntes Geburtstags-Doodle, in dessen Mitte ein Glücksrad platziert ist. Wird dieses angeklickt, setzt es sich auch schon in Bewegung.

Insgesamt 19 Spielereien sind auf dem Glücksrad platziert. Erstmals kommen die User dann auch in den Genuss, den Spiele-Klassiker Snake zu zocken – und auch die weiteren 18 Spielereien sorgen für gute Laune am Google-Geburtstag. Mit dabei ist unter anderem mit Pac-Man ein weiterer Klassiker.

Übrigens: Wer sich Snake nicht am Glücksrad „erdrehen“ will, der kann auch einfach „Snake“ in den Suchschlitz eingeben, um den Klassiker zu spielen.

Was sind Doodles?

Das Gekritzel (denn nichts anderes heißt Doodle auf Deutsch) soll vor allem eines - Laune machen. Die meisten Doodles stammen aus dem Kopf und der Feder des Google-Grafikers Dennis Hwang. Seine Doodles sind echte kleine Meisterwerke und haben mittlerweile fast Kultstatus erlangt.