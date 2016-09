Göppingen Profiboxer Arslan gewinnt WBO-Europameisterschaft

Von red/dpa 18. September 2016 - 10:55 Uhr

Firat Arslan hat am Samstag gegen Nuri Seferi den Kampf um die WBO-Europameisterschaft gewonnen (Archivbild).Foto: dpa

Der frühere Boxweltmeister Firat Arslan hat wieder einen Titel gewonnen. Der 45 Jahre alte Süßener bezwang Samstagnacht in Göppingen den Wahl-Schweizer Nuri Seferi

Göppingen - Der frühere Boxweltmeister Firat Arslan hat wieder einen Titel gewonnen. Der 45 Jahre alte Süßener bezwang Samstagnacht in Göppingen den Wahl-Schweizer Nuri Seferi im Kampf um die vakante WBO-Europameisterschaft im Cruisergewicht einstimmig nach Punkten. Für Arslan war dies der 38. Sieg in seinem 48. Profikampf. Sein sechs Jahre jüngerer Gegner kassierte in seinem 45. Fight die achte Niederlage.

Arslan hofft nun auf ein Rematch gegen Marco Huck, der seinen IBO-WM-Titel am 24. September in Frankfurt gegen den Briten Ovill McKenzie verteidigt. Huck und Arslan standen sich bereits zweimal im Ring gegenüber. Beide Male unterlag Arslan, der zwischen 2007 und 2008 WBA-Weltmeister in dem Limit war.