Göppingen Drei Männer überfallen Ehepaar in ihrer Wohnung

Von red/dja 05. Mai 2017 - 17:44 Uhr

Die Polizei sucht dringen Hinweise zu dem Überfall in Göppingen (Symbolbild).Foto: dpa

Am Freitagnachmittag verschaffen sich drei maskierte Männer unter einem Vorwand Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Sie überfallen ein Ehepaar in ihrer Wohnung.

Göppingen - Drei Maskierte haben am Freitag ein Ehepaar in ihrer Wohnung in Göppingen überfallen. Dabei haben sie Geld und Schmuck erbeutet.

Mehr zum Thema

Die Polizei erhielt gegen 14.30 Uhr einen Notruf. Drei schwarz bekleidete Männer hatten sich wenige Minuten zuvor unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung im Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses verschafft. Dort bedrohten sie die Frau und den Mann mit einer Pistole und einem Hammer und zwangen sie unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Geld und Schmuck. Die Beute verstauten sie in einer mitgebrachten Tasche.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen

Die Männer flüchteten zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein und suchte nach den Flüchtigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen.

Wer hat im Bereich der Eberhardstraße verdächtige Personen gesehen? Wem sind in der näheren Umgebung drei schwarz gekleidete Männer aufgefallen? Sind jemanden Fahrzeuge aufgefallen, die in der Nähe warteten? Wer hat andere Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang zu der Tat stehen könnten?

Die drei Täter sind zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Sie haben eine hellere Hautfarbe und sprachen untereinander eine osteuropäische Sprache. Einer sprach deutsch mit osteuropäischen Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen

Alle trugen eine einheitliche schwarze Arbeitskleidung, die im linken Brustbereich eine weiße Aufschrift oder einen weißen Streifen hatte. Sie waren maskiert, trugen Handschuhe und dunkle Trekkingschuhe. Sie hatten eine hellblaue oder graue, kofferähnliche Tasche bei sich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360. In dringenden Fällen wie zum Beispiel bei fahndungsrelevanten Sachverhalten bitte den Notruf 110 wählen.