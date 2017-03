Gleisbauarbeiten zwischen Möhringen und Degerloch Die Stadtbahnstrecke wird unterbrochen

Von Sandra Hintermayr 08. März 2017 - 11:45 Uhr

Wegen Gleisbauarbeiten fahren die Linien U 5, U 6, U 12 und U 8 am Wochenende nicht zwischen Möhringen Bahnhof und Degerloch Albstraße.Foto: Alexandra Kratz

Die SSB muss die Gleise zwischen Möhringen Bahnhof und Degerloch Albstraße erneuern. Dieses und nächstes Wochenende sowie im April wird dafür die Strecke gesperrt. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen.

Möhringen/Degerloch - Am kommenden Wochenende, 11. und 12. März, wird die Stadtbahnstrecke zwischen den Haltestellen Möhringen Bahnhof und Degerloch Albstraße gesperrt. Weder tagsüber noch nachts können die Bahnen verkehren. Grund sind Arbeiten an den Gleisen. „Das ist eine größere Geschichte“, sagt Hans-Joachim Knupfer von der Pressestelle der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB).

Die Gleise zwischen Möhringen und Degerloch stammen nach seinen Angaben größtenteils noch aus den Anfangsjahren der Stadtbahnen, aus den 1980ern. Die Zeit sei nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Nun sei es an der Zeit, die „geplagten“ Gleise auszutauschen. Teilweise liegt noch die„dritte Schiene“ der alten, schmäleren Stadtbahnen im Gleiskörper. „Im gesamten Stadtgebiet wurden in den vergangenen Jahren die Schienen erneuert, nun wird auf den Fildern noch das restliche alte Material ausgetauscht“, sagt Knupfer. Die Maßnahmen werden auf das Wochenende gelegt, um die Einschränkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten und den Berufspendlerverkehr nicht zu beeinflussen. Um die Arbeiten so effektiv wie möglich durchzuführen, wird der Bahnverkehr im betreffenden Abschnitt während dieser Zeit komplett unterbrochen. „Von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss können keine Bahnen fahren“, so Knupfer.

Die U 8 fährt am Wochenende nicht

Die U 5 fährt in dieser Zeit nur zwischen Leinfelden Bahnhof und Möhringen Bahnhof sowie zwischen Killesberg und Bopser/Waldau. Die U 6 verkehrt zwischen Fasanenhof und Möhringen Bahnhof sowie zwischen Gerlingen und Degerloch Albstraße und die U 12 zwischen Dürrlewang und Möhringen Bahnhof sowie zwischen Hallschlag und Degerloch Albstraße. Die U 3, die von Vaihingen über den Möhringer Bahnhof nach Plieningen fährt, ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Die Fahrten der U 8 hingegen entfallen komplett. Die Verbindung zwischen dem Vaihinger Bahnhof und Ostfildern-Nellingen werde am Wochenende wenig genutzt, erklärt der SSB-Pressesprecher. Die Linien U 3, U 7 und U 15 können die zusätzlichen Fahrgäste aufnehmen.

Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen

Zwischen Albstraße und Möhringen Bahnhof wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Anders ist das Fahrgastaufkommen nicht zu bewältigen“, sagt Knupfer. Die Busse halten in Möhringen am Bahnhof am Halteplatz der Linie 72, bei der Haltestelle Riedsee an der Rembrandtstraße, in Sonnenberg am Anfang der Laustraße, an der Haltestelle Peregrinastraße am Ende der Laustraße. In Degerloch halten die Busse nicht am ZOB, sondern in der Buswendeschleife vor Gebäude Albstraße 16 bei der Schöttlestraße. Eine Fahrradmitnahme ist in den Bussen nicht möglich, ebenso wenig der Kauf von Fahrkarten. Diese müssen an den Fahrkartenautomaten der Stadtbahnhaltestellen oder über die VVS-App gelöst werden.

Nach Plieningen, Hohenheim, Steckfeld, Birkach und Asemwald kommen Fahrgäste mit den Buslinien 73, 74 und 76 über Degerloch oder mit der Linie 70 über Ruhbank, nach Vaihingen mit der Stadtbahnlinie U 1 oder mit der S-Bahn. Zwischen Möhringen Bahnhof, Leinfelden, Fasanenhof und Dürrlewang fahren die Stadtbahnen zu anderen Zeiten ab, in Möhringen werden andere Abfahrtsgleise benutzt als gewohnt.

Die Arbeiten ziehen sich über vier Wochenenden hin

Fahrgäste sollten zudem beachten, dass sich durch die Bauarbeiten und den Ersatzverkehr die Reisezeiten verlängern. „Aushänge und die dynamischen Fahrgastanzeigen an den Haltestellen informieren unsere Fahrgäste über die Arbeiten und den Ersatzverkehr“, sagt Knupfer. Auch über die Internetseiten der Stuttgarter Straßenbahnen (www.ssb-ag.de) und des Verkehrsverbunds Stuttgart (www.vvs.de) finden sich Infos zu den Strecken und Abfahrtszeiten.

Am kommenden Wochenende können die Gleisarbeiten allerdings nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird die gleiche Strecke erneut gesperrt an den Wochenenden 18. und 19. März sowie am 1. und 2. April. Am Osterwochenende, 16. und 17. April, wird der gesamte Abschnitt vom Olgaeck bis Möhringen Bahnhof gesperrt.