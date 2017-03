Gleisarbeiten rund ums Olgaeck SSB kündigen Straßensperrungen an

Über Ostern verkehren am Olgaeck keine Stadtbahnen.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf Autofahrer und Stadtbahnpassagiere kommen in Stuttgart stressige Ostertage zu: Weil Gleisarbeiten anstehen, wird es auf der Hohenheimer Straße zu massiven Behinderungen kommen.

S-Mitte - Über die Osterfeiertage wird das Stadtbahngleis zwischen den Haltestellen Olgaeck und Möhringen saniert. Das führt auch zu starken Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, wie die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) am Montag im Bezirksbeirat Mitte mitteilte. Betroffen von den Gleisarbeiten sind die Hohenheimer Straße, die Danneckerstraße und die Stadtbahntrasse selbst. Außerdem werden die Bauarbeiten am Olgaeck Lärm verursachen.

Vom 13. April, 10 Uhr, bis zum 18. April, 4 Uhr, ist die Hohenheimer Straße Richtung Degerloch komplett gesperrt. In die entgegengesetzte Fahrtrichtung, also Richtung Innenstadt, erfolgt ebenfalls vom 13. April bis zum 5. Mai eine Verengung auf eine Fahrspuhr. Darüber hinaus wird es um Ostern für einen nicht näher definierten Zeitraum eine Einbahnstraßenregelung in der Danneckerstraße geben.

Nur noch Tempo 30 erlaubt

Große Warnschilder im Gebiet Konrad-Adenauer-Straße, Hauptstätter Straße und Heslacher Tunnel sollen die Autofahrer auf die Baustelle hinweisen. Darauf wird auch zu lesen sein, dass ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gilt.

Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs werden am Ostersonntag und am Ostermontag auf die Stadtbahnlinien U 5, U 6, U 7 und U 12 verzichten müssen. Der Stadtbahnbetrieb kommt zwischen dem Olgaeck und dem Bahnhof Möhringen in diesem Zeitraum komplett zum Erliegen. Darum hat die SSB einen Schienenersatzverkehr mit dem Bus eingerichtet, der alle Haltestellen ansteuert.

Laut wird es auf der Trasse zwischen dem Olgaeck und der Haltestelle Bopser vom 16. bis zum 18. April. „Da müssen wir an den Schienen sägen. Das verursacht nun mal Lärm“, erklärte ein Mitarbeiter der SSB. Auch Nachtarbeiten sind bis zum 3. Mai in den Nächten von Montag auf Dienstag und Freitag auf Samstag eingeplant. Um die Anwohner auf das Kommende vorzubereiten, lässt die SSB Infoflyer mit der Post verteilen.

Zwei Weichen müssen erneuert werden

Hintergrund der Gleisarbeiten sind vor allem zwei Weichen an der Weinsteige und zwei Weichen am Bopser, die erneuert werden müssen. Die Gleiserneuerung in diesem Bereich hat bereits vergangenen Sommer begonnen. Die SSB bringt ihr Netz abschnittsweise auf Vordermann. Es handelt sich also um eine fortlaufende Baustelle. Wie viel der aktuelle Steckenabschnitt kostet, dazu macht das Verkehrsunternehmen keine Angaben.

Jetzt werden 350 Meter Schottergleis im Bereich der Hohenheimer Straße erneuert, 25 Meter zwischen den Haltestellen Dobelstraße und Bopser und weitere 35 Meter weiter oben Richtung Degerloch.

Umfangreiche Baumaßnahmen wie diese kommen aktuell in Stuttgart nur sehr selten vor. „Die Gleise halten häufig Jahrzehnte“, sagt Hans-Joachim Knupfer, ein Sprecher der SSB, „dort, wo wir jetzt arbeiten, ist teilweise 30 Jahre altes Material drin.“ In Zukunft müsse man sich aber auf kleinere zeitliche Abstände zwischen solchen allgemeinen Gleisarbeiten einstellen: „Der Verkehr wird immer enger getaktet, außerdem werden die Stadtbahnen immer länger und es werden auch immer mehr.“ Das nutze die Gleise stärker ab, als das bei der früheren Belastung noch der Fall war.

Die Bezirksbeiräte haben die Einschränkungen im Verkehr recht kommentarlos zur Kenntnis genommen. Offenbar haben sie Verständnis für die Notwendigkeit der Baumaßnahmen. Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle befürwortete, dass die Bürger möglichst frühzeitig informiert werden. „Geben sie uns doch ein paar Flyer mit. Wir verteilen die dann gerne in unserem Umfeld“, sagte sie.