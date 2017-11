Unfälle in Stuttgart Das Autobahnkreuz wird zur Glatteisfalle

Von Wolf-Dieter Obst 29. November 2017 - 09:35 Uhr

Bei Glatteis ist der Winterdienst wieder gefordert – auf der Autobahn kam er allerdings zu spät. Foto: FACTUM-WEISE

Das Kreuz Stuttgart als höchster Punkt der Autobahn hat sich am frühen Mittwochmorgen als gefährliche Zone erwiesen. Die Folge: Unfälle mit Verletzten und mehreren Tausend Euro Schaden. Aber auch auf den Ausweichstrecken gab es eine böse Überraschung.

Stuttgart - Für die Nissan-Fahrerin ging alles zu schnell – blitzschnell. Blitzeis am Autobahnkreuz Stuttgart sorgte am Mittwochmorgen für die ersten schweren Glatteisunfälle auf der A 8 – und die Spuren verbeulten Blechs reichten vom höchsten Punkt der Autobahn weiter im Westen Stuttgarts bis zum Schattenring und Wildparkdreieck. Die Folgen: Mindestens zwei Verletzte und mehrere Tausend Euro Schaden.

Die 34-jährige Nissan-Fahrerin erwischte es frühmorgens um 3.40 Uhr, als sie auf der A 8 auf der mittleren der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung München unterwegs war – und auf dem Brückenkonstrukt des Autobahnknotens ins Schleudern geriet. Ihr Auto drehte sich mehrfach, prallte in die Leitplanken und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Einfädelspur der A 81 stehen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, an ihrem Wagen entstand 5000 Euro Schaden.

Glätte wird vor allem am Kreuz zum Verhängnis

Nur wenige Augenblicke später krachte es erneut. An derselben Stelle kam ein 35-jähriger Fahrer eines Toyota von der Fahrbahn ab und prallte ebenfalls in die Leitplanken. Er kam mit leichten Verletzungen davon, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Wagen entstand etwa 2500 Euro Schaden. Die Autobahn war anschließend dicht. Zwei gesperrte Fahrstreifen sorgten schnell für lange Staukolonnen, die sechs Kilometer Länge erreichten.

Im Berufsverkehr kam es dann noch zu weiteren kleineren Unfällen mit Blechschäden. „Das Glatteisproblem gab es lediglich in diesem Bereich der Autobahn“, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn, „das ist wegen der Höhenlage eine bekannte Ecke.“ Der Streudienst der Autobahnmeisterei machte sich daran, das Problem zu entschärfen.

Dann kracht es auch auf den Ausweichrouten

Bittere Ironie der Geschichte: Am frühen Montagmorgen hatte es auf den Schilderbrücken falsche Glatteiswarnungen mit einem Tempolimit von 60 Kilometer pro Stunde gegeben – allerdings lag dies an einem technischen Defekt der Anzeige. Die Warnung, die nur für Sonntagmorgen gelten sollte, hatte sich nicht abschalten lassen.

Doch nicht nur am Autobahnkreuz, auch einige Kilometer weiter im Westen Stuttgarts krachte es auf eisglatten Fahrbahnen. Die Bundesstraße 14 wurde von vielen Autofahrern als Ausweichroute benutzt, nachdem die Autobahn durch Staus lahm gelegt war. „Verletzte gab es keine, aber Blechschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro“, sagt der Stuttgarter Polizeisprecher Stephan Widmann.

Kurz nach 5 Uhr schlitterte ein Auto am Wildparkdreieck in die Leitplanken. Um 5.10 Uhr gab es zwei Karambolagen auf der B 14 zwischen Vaihingen und Johannesgrabentunnel. Auf der Auffahrtsrampe an der Schattenringbrücke krachte es zweimal – um 5.09 und 5.41 Uhr. Glätte war auch der Grund für einen Unfall auf der Bahnbrücke der Ruppmannstraße in Vaihingen. Mit 400 Euro hielt sich der Schaden aber in Grenzen. Der Warnschuss ist aber eindeutig: Es wird winterlich.