Gisele Bündchen bei Met-Gala New York Frisch verliebte Paare und eine Babykugel

Von red/dpa 02. Mai 2017 - 14:11 Uhr

Neben modischen Hinguckern gab es bei der Met-Spendengala in New York viel Liebe zu sehen. Es zeigten sich nicht nur langjährige Paare, sondern auch frisch verliebte, die in der Öffentlichkeit bislang nicht gemeinsam zu sehen waren.





New York - Lang verheiratet oder frisch verliebt – bei der Met-Gala, der „Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute“-Spendengala, haben sich am Sonntagabend in New York unzählige Stars und Sternchen gezeigt. Einige von ihnen erschienen an der Seite ihres Partners.

So zum Beispiel Tennis-Star Serena Williams und ihr Verlobter Alexis Ohanian. Erst vor Kurzem machte die 35-Jährige öffentlich, dass sie schwanger ist. Ihre Babykugel, die inzwischen nicht mehr zu übersehen ist, präsentierte sie stolz.

Gisele Bündchen wie frisch verliebt

Auch für Jennifer Lopez war der Abend etwas Besonderes – zeigte sie sich doch zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem neuen Freund, dem früheren Baseball-Profi Alex Rodriguez. Mit einem Sportler ist auch Topmodel Gisele Bündchen zusammen – und, wie es an dem Abend nicht zu übersehen war, offenbar sehr glücklich. Die Brasilianerin und ihr Ehemann Tom Brady hielten Händchen, strahlten über beide Ohren und küssten sich vor den Kameras.

