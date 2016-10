„Gilmore Girls“ auf Netflix Was der neue Trailer von der achten Staffel verrät

Von red/rmu 27. Oktober 2016 - 16:44 Uhr

Die Gilmore Girls sind zurück: Lorelai (Lauren Graham, l.) und Rory (Alexis Bledel) machen Stars Hollow wieder unsicher.Foto: dpa

Rory und Lorelai Gilmore sind zurück – und mit ihnen die vielen weiteren skurrilen Charaktere aus Stars Hollow. Ein neuer Trailer verrät jetzt erste Geheimnisse der neuen achten Staffel der „Gilmore Girls“.

Stuttgart - Endlich wieder Stars Hollow. Endlich wieder skurrile Gespräche in Maschinengewehr-Geschwindigkeit. Endlich wieder riesige Becher Kaffee in Lukes Diner. Der Trailer zur neuen, achten Staffel der Serie „Gilmore Girls“ lässt den Blutdruck vieler Fans rasant in die Höhe schießen. Immerhin ist es schon neun Jahre her, dass die Erlebnisse von Rory (Alexis Bledel) und Lorelai (Lauren Graham) über die Bildschirme flimmerten.

Da drängen sich natürlich viele Fragen auf: Hat Rory die große Karriere im Journalismus gemacht, ist sie verheiratet, hat sie ein Kind? Lebt Lorelai mit Luke (Scott Patterson) zusammen? Betreibt er sein Diner noch? Und was ist aus den anderen Charakteren der Serie geworden – Köchin Sookie (Melissa McCarthy), dem skurrilen Kirk (Sean Gunn) oder Badboy Jess (Milo Ventimiglia)? Ein paar dieser Fragen können dank des neuen Trailers jetzt beantwortet werden. Eine kleine Übersicht.

Was bei den Gilmore Girls passiert ist

Rory: Nein, Rory hat offenbar nicht die erhoffte Karriere gemacht. Stattdessen lebt sie wieder daheim bei ihrer Mutter, zumindest zeitweise. „Ich hab keine Arbeit, ich hab kein Geld, ich hab keine Unterwäsche“, sagt sie. Bloß gut, dass ihre alte Jugendliebe Jess zur Stelle ist, um sich bei ihm auszuweinen.

Lorelai: Ja, sie ist mit Luke zusammen. Aber es ziehen anscheinend dunkle Wolken auf. „Ich dachte, ich wüsste genau, was ich will, wohin ich will. Aber in letzter Zeit erscheint mir alles so verworren. Wir sind glücklich, Luke und ich sind glücklich.“ So ganz überzeugt klingt das jedenfalls nicht. Ob sich da eine Trennung anbahnt?

Emily: Nach dem Tod ihres Mannes Richard versucht Lorelais Mutter Emily (Kelly Bishop), sich ein eigenes Leben aufzubauen, was ihr aber schwer fällt. „Ich war 50 Jahre lang verheiratet. Die Hälfte von mir ist weg.“ Also entrümpelt sie erstmal ihr Haus und lässt dabei zu Lorelais Schrecken sogar einen Teil der Möbel wegschaffen.

Stars Hollow: Die Stadt ist immer noch derselbe idyllische, kleine Ort, der wie aus einem amerikanischen Märchen entsprungen scheint. Veränderungen sind auf den ersten Blick jedenfalls nicht zu entdecken – wie auch, wenn schon der bloße Abbau einer Telefonzelle zu größeren Diskussionen führt.

Auch viele andere der einst so geliebten weiteren Charaktere – Kirk, Dean, Sookie, Logan, Paris, Lane – haben kurze Auftritte im neuen Trailer. Fans der Gilmore Girls können sich deshalb wohl auf ein Wiedersehen mit der ganzen Truppe freuen.

Die erste von vier neuen Folgen von „Gilmore Girls – Ein Jahr in dem Leben“ läuft am 25. November auf Netflix.