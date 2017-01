Gigantisch Skifahren Der Arlberg wird zum größten Skigebiet Österreichs

Dank der neuen Flexenbahn haben St. Anton in Tirol und Lech Zürs in Vorarlberg einen Rekord aufgestellt: Der Arlberg als Wiege des alpinen Skisports darf sich nun auch größtes zusammenhängendes Skigebiet Österreichs nennen.





Lech am Arlberg - Knapp acht Minuten dauert die Fahrt in der neuen Zehnergondel, die vom Ortsausgang von Zürs hinauf auf den Trittkopf führt. Von 1724 Meter Höhe geht es auf 2227 Meter. Der Kreisverkehr, die Hotels Alpenrose, Hirlanda und Flexen, die Straße nach Lech – alles schrumpft von oben betrachtet auf Puppenstubenformat. Auf dem Berg dominiert derweil Gigantismus: Ein schicker, gläserner Kubus thront glitzernd in der gleißenden Sonne. Von fern grüßt das weiß überstäubte Bergpanorama mit dem Peischlkopf und dem Albonagrat.

In der Bergstation der neuen Flexenbahn heißt es umsteigen. Raus aus der Gondel, mit den Skiern in der Hand ein Stück ums Eck und rein in die nächste Kabine. Die folgende Fahrt ist nichts für Menschen mit Höhenangst: Nach einem ebenen Teilstück geht es 562 Meter steil nach unten ins Tal nach Alpe Rauz, einem kleinen Teilort von Stuben am Arlberg. Die Schwindelfreien genießen derweil die freie Sicht ins Klostertal und zum Arlbergpass bis nach St. Christoph. Sechs Minuten später werden die Skier wieder angeschnallt. Der Valfagehr-Sessellift befördert immer sechs Wintersportler pro beheizter Sitzreihe wieder ein Stück hinauf zur Ulmer Hütte. Willkommen im Skigebiet von St. Anton!

120 Busse weniger pro Tag

„Wer an den Arlberg kommt, will auch die jeweils andere Seite sehen“, ist Martin Ebster, der Tourismusdirektor von St. Anton, überzeugt. Die Gäste aus den nicht nur für ihren Schnee-Reichtum bekannten, mondänen Wintersportorten Lech und Zürs in Vorarlberg sind neugierig auf die berühmten Gipfel von „Stanton“ in Tirol wie den Rendl, den Galzig, den Kapall, die Schindler Spitze und die Valluga. Umgekehrt will das auf Sport und Spaß fixierte St. Antoner Publikum gerne den Weißen Ring befahren, die legendäre Skirunde zwischen Lech, Zürs und Zug über den Rüfikopf, das Madloch, das Kriegerhorn und den Schlegelkopf.

Dank des gemeinsamen Liftpasses war es den Urlaubern beider Skigebiete schon seit 35 Jahren möglich, zwischen den Gebieten hin und her zu wechseln. Allerdings musste man bisher mit geschulterten Skiern zur Haltestelle sprinten. „120 Busse sind bisher täglich zwischen den Orten hin und her gependelt. Diese Verkehrsbelastung ist durch die Flexenbahn überflüssig geworden“, sagt Martin Ebster. Ein großer Parkplatz in Alpe Rauz soll zudem Tagesausflügler abfangen. Auch Reisebusse können hier abgestellt werden. Zwischen den Orten am Arlberg verkehren nur noch die gelben Busse der Post. Die blauen Transferbusse werden nach Bedarf aus dem Depot geholt, wenn eine Schlechtwetterlage den Betrieb der Flexenbahn verhindert.

Der Kreis ist geschlossen

„Der Umweltaspekt, der Komfort und die Verkehrssicherheit haben sich durch die neuen Bahnen verbessert“, sagt Willy Skardarasy. Der Hotelier und Aufsichtsratsvorsitzende der Ski Zürs AG war die treibende Kraft für die Verbindung. Da durch den Bau keine neuen Pisten entstanden sind, gab es wenig Widerstand von Umweltschützern und ein erstaunlich rasches Genehmigungsverfahren.

„Der Kreis ist geschlossen. Wir können jetzt zum Fleischkassemmel-Holen die Bahn nehmen“, sagt Hermann Fercher, Tourismusdirektor von Lech Zürs. Man könnte auch sagen: Die neue Bahn bringt mehr Fahrspaß, Abwechslung und grenzenloses Skivergnügen. „Wir hatten die Vision schon vor 50 Jahren. Damals hat man noch über einen Tunnel nachgedacht. Das Gelände dort ist nicht einfach“, sagt Willy Skardarasy. Dementsprechend teuer war das nun realisierte Projekt. Neben der Flexenbahn wurde eine weitere Seilbahn neu gebaut, zwei bestehende Lifte wurden ersetzt. Investitionsvolumen für alle vier Anlagen: 45 Millionen Euro, bezahlt von den örtlichen Frendenverkehrs- und Liftbetrieben.