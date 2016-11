Gewalttat in Hameln Opfer aus dem Koma geholt

Von red/dpa 28. November 2016 - 15:06 Uhr

Der Zustand des Opfers soll sich leicht verbessert haben.Foto: dpa

Die 28-jährige Frau, die von ihrem Ex-Lebensgefährten an ein Auto gebunden und durch die Straßen geschleift wurde, konnte aus dem künstlichen Koma zurückgeholt werden. Der Zustand habe sich leicht verbessern, die Frau kann sich aber noch nicht äußern.

Hameln - Der Zustand der Frau, die in Hameln an ein Auto gebunden und mitgeschleift wurde, hat sich leicht gebessert. „Die Ärzte haben die Frau aus dem künstlichen Koma zurückgeholt“, sagte ein Polizeisprecher in Hameln am Montag. Die 28-Jährige reagiere auf Ansprache, könne sich aber nicht äußern.

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft

Der Ex-Lebensgefährte der Frau steht im Verdacht, sie am Sonntag vergangener Woche im Streit um den gemeinsamen Sohn zunächst mit Messerstichen verletzt zu haben. Dann soll er sie mit einem Seil ans Auto gebunden und 250 Meter weit über die Straße geschleift haben.

Das zweijährige Kind saß während der Fahrt im Auto. Der Mann befindet sich wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Das genaue Motiv für die Tat ist weiter unklar.