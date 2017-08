Gewitter in Ostfildern Schlammschlacht bei den Flammenden Sternen

Von Kai Holoch 18. August 2017 - 21:53 Uhr

Beinahe wäre der erste Abend der Flammenden Sterne in Ostfildern vollkommen ins Wasser gefallen. Wegen eines heftigen Gewitters musste der Einlass erst einmal um eine halbe Stunde verschoben werden.





11 Bilder ansehen

Ostfildern - Zunächst hat es so ausgesehen, als würde der erste Abend der Flammenden Sterne in Ostfildern vollkommen ins Wasser fallen. Wegen eines heftigen Gewitters musste der Einlass erst einmal um eine halbe Stunde verschoben werden.

Mehr zum Thema

Doch gegen 21 Uhr war nur noch der Schlamm auf dem Boden übrig geblieben und über dem Scharnhauser Park zeigten sich die ersten Sterne. Allerdings haben sich am Freitag nur wenige tausend Besucher nach Ostfildern aufgemacht.

Zum Auftakt hat der Mexikaner David Silva sein Feuerwerk in den Himmel über den Fildern geschossen. Am Samstag greift der deutsche Weltmeister Joachim Berner in den Wettbewerb ein. Zum Abschluss am Sonntag gibt es ein australisches Feuerwerk.