Gewinner darf auch spenden Neue Geo-Lotterie startet: Gewinner darf auch spenden

Von Rainer Wehaus 13. Februar 2017 - 17:36 Uhr

Lotto-Geschäftsführerin Marion Caspers Merk: Allein auf die Ziehung der Lotto-Zahlen will sie angesichts älter werdender Kundschaft nicht mehr bauenFoto: dpa

Von Dienstag an können Glücksritter in Baden-Württemberg an einer neuen Nachbarschaftslotterie teilnehmen. Die landeseigene Lotto-Gesellschaft betritt damit Neuland, die Erwartungen sind bescheiden.

Stuttgart - Als bundesweit erstes Bundesland startet Baden-Württemberg diese Woche eine neue Nachbarschaftslotterie: An der Lotterie nimmt man mit den Geo-Koordinaten seiner Wohnadresse teil, die automatisch ermittelt werden. Sollte man den Hauptgewinn von 100 000 Euro zugelost bekommen, gewinnen automatisch auch Mitspieler in der Nachbarschaft Geld, und zwar je nach Nähe zum Hauptgewinner bis zu 5000 Euro.

Ab 40 000 Teilnehmern ist das Land in der Gewinnzone

Von diesem Dienstag an kann man an den Lotto-Annahmestellen und im Internet an der Lotterie mit dem Namen „Logeo“ teilnehmen. Die Erwartungen der landeseigenen Lotto-Gesellschaft sind bescheiden. Für den Anfang rechnet man landesweit mit 40 000 bis 50 000 Teilnehmern. Ab 40 000 Teilnehmern kommt die Lotto-Gesellschaft nach eigenen Angaben in die Gewinnzone. Bei weniger Teilnehmern macht sie Verluste, denn jede Woche gibt es garantiert 1337 Gewinne im Südwesten – von fünf Euro bis 100 000 Euro. Alle Erfahrung zeige, dass neue Lotterien eine gewisse Anlaufzeit bräuchten, bis sie etabliert seien, so der Sprecher von Lotto. Vor anderthalb Jahren hatte Lotto-Geschäftsführerin Marion Caspers-Merk noch von hoffentlich rund 100 000 Teilnehmern gesprochen, die man bei der neuen Lotterie schnell haben werde.

Höhere Gewinnchancen, niedrigere Gewinne

Das klassische Lotto spielen in Baden-Württemberg pro Woche rund zwei Millionen Menschen. Dort sind die Gewinne höher, die Gewinnchancen aber deutlich niedriger. Die Wahrscheinlichkeit auf den Höchstgewinn liegt beim Lotto bei 1 zu 140 Millionen. Bei der neuen Nachbarschaftslotterie sind es – bei 40 000 angenommen Teilnehmern – 1 zu 40 000. Wer bei der wöchentlichen Ziehung, die von 13. März an jeden Montag erfolgt, den Hauptgewinn kriegt, kann zusätzlich noch 5000 Euro an eine gemeinnützige Organisation in seinem Stadt- oder Landkreis spenden. Dieses Geld kommt zusätzlich von Lotto, der Hauptgewinner kann dabei als edler Spender auftreten oder anonym bleiben. Mit der neuen Lotterie will die Lotto-Gesellschaft neue und vor allem auch jüngere Kunden gewinnen. Der durchschnittliche Lotto-Spieler kommt nämlich allmählich in die Jahre.