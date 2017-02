Stuttgart Trend Pop-up-Stores könnten Stadt aufmischen

Von Martin Haar 01. Februar 2017 - 10:00 Uhr

Kathleen Waibl (oben) hat am Dienstag ihren „Laden“ an der Nadlerstraße geschlossen – doch der Neustart ihres Pop-up-Stores ist bereits geplant.Foto: Lichtgut/Kovalenko

Ein Makler von Collier prognostiziert die Rückkehr des inhabergeführten Handels in Spitzenlagen der Stadt: Die Königstraße könnte wieder bunter werden.

Stuttgart - Kaum da, schon wieder weg. Das ist eines der Wesensmerkmale eines Pop-up-Stores. Katja Kathleen Waibl hat dies mit ihren Geschäftspartnerinnen seit Jahren zum Prinzip gemacht. Die Damen lassen Läden erst aufpoppen, um sie nach einer gewissen Zeit wieder zu schließen. Auch den an der Nadlerstraße. Am gestrigen Dienstag hieß es dort, nach 20 Monaten Zwischennutzung adieu zu sagen. Der Grund: Das Europahaus weicht demnächst einem ­Hotelneubau.

Mehr zum Thema

Natürlich herrscht nun Wehmut bei den Inhaberinnen und den Angestellten des „Ladens“. Aber das Gefühl wird bald verblassen. Denn das Ende ist, wie bei allen Pop-up-Stores, auch ein Neuanfang: entweder in einem weiteren Pop-up-Store oder als etabliertes Konzept am Markt. Wenn man so will, wohnt in jedem Ende eines Pop-up-Stores auch ein Zauber inne: der des Überraschungsmoments.

Von Zwischennutzung profitieren Mieter und Vermieter

„Wir machen im Frühjahr sicher wieder irgendwo in der Stadt neu auf“, sagt Katja Kathleen Waibl. Ob in der Innenstadt, im Westen oder einem anderen Stadtbezirk sei noch nicht klar. Ganz sicher ist indes: Sie wird weiter auf der Welle und dem Trend der temporären Vermietungen reiten. Denn mit ihrem Konzept und dem dazu gehörenden Sortiment (handgearbeitete Kunst, Schmuck, Klamotten aus der Region) hätte sie sonst in der Innenstadt wohl kaum eine Chance. „Bei den üblichen Mieten wäre das unmöglich“, sagt Waibl. So aber, als Zwischennutzer, kommen die ­Vermieter den Pop-up-Stores in der Regel entgegen.

Damit profitieren beide Seiten: Mieter und Vermieter. „B-Lagen profitieren von der Aufmerksamkeit um den Store. Dies fördert die Reputation des Gebäudes, da meist durch leer stehende Flächen das Image leidet und eine Nachvermietung immer schwieriger wird. Ein weiterer Vorteil für die Eigentümerseite ist die Tatsache, dass mit einer solchen Nutzung auch kurzfristig Mieteinnahmen erzielt werden können“, sagen die Makler von Collier International. Jürgen Track von Collier Stuttgart bestätigt das: „Pop-up-Stores sind inzwischen ein Trend und sogar für große Händler als Marketing-Instrument interessant.“ Als Beispiel nennt Track Lidl. Der Discounter hatte in Hamburg für zwei Wochen in einer Einkaufsstraße auf Mode gemacht.

In Stuttgart hat Hannes Steim diesen Trend salonfähig gemacht. Nach dem Berliner Vorbild „Bikini“ hat Steim im November 2014 die Calwer Passage zur Temporary Concept Mall „Fluxus“ umgewidmet. Geplant war diese Mall für lediglich ein paar Monate als Zwischenlösung. Nun bietet die Calwer Passage seit zwei Jahren erfolgreich eine Auswahl an verschiedenen Pop-up-Stores. Aber auch hier ist das Ende in Sicht. Ende 2017 will die Piëch Holding als Eigentümer neue Pläne verwirklichen.

Kurzlebigkeit wird zum Konzept

Auf die Dauer kommt es längst nicht mehr an. Im Gegenteil. Die Kurzlebigkeit wird dabei sogar zum Konzept. Hierbei wird das psychologische Prinzip der künstlichen Verknappung angewandt, wie die Experten von Collier erklären: „Der Mensch reagiert auf eine vermeintliche Knappheit, sei es die Stückzahl oder der Verkaufszeitraum, mit dem verstärkten Wunsch es besitzen zu wollen. Somit werden die Neugier und der natürliche Jagdinstinkt geweckt – der Kunde fühlt sich zur richten Zeit am richtigen Ort.“

Damit trifft der alte Spruch „Handel ist Wandel“ auf Pop-up-Stores wohl noch stärker zu. Doch sowohl Makler als auch Eigentümer haben sich lange Zeit mit dem Thema Zwischennutzung schwer getan, wie Katja Kathleen Waibl aus Erfahrung weiß: „Bei uns scheiterte die Vermittlung eines Objektes meist daran, dass wir keine Provision zahlen konnten.“ Das ist heute anders. Der Markt erfordert es, dass auch für Makler wie Collier die Sache interessanter wird. „Die sinkende Flächenproduktivität im Handel wirkt sich auch auf die Mietpreise aus“, sagt Track, „viele Mieter können sich die Miete entweder gar nicht mehr leisten oder wollen vorzeitig raus.“ Daher fragen immer mehr Vermieter bei den Maklern nach: „Was soll ich machen?“ Eine mögliche Antwort: Nimm einen Pop-up-Store rein. Zunächst gelte das in Stuttgart vornehmlich für die 1B-Lagen, wird aber laut Track auch zusehends für die Königstraße interessant.

„Wir haben in diesem Bereich einen Mietermarkt“, sagt Track und prognostiziert eine neue Entwicklung: „Die Stadt könnte bunter werden. Durch diese Entwicklung haben auch Inhaber geführte Geschäfte oder Pop-up-Stores wieder eine Chance in den Spitzenlagen.“ Dies bedeute jedoch nicht, dass für Top-Objekte nicht weiterhin Spitzenmieten zu erzielen wären. Referenzobjekte sind TK Maxx oder Reserved auf der Königstraße.

Ob nun tatsächlich bald Pop-up-Stores in der Königstraße landen, vermag Jürgen Track nicht zu sagen: „Das Ganze ist ein Prozess.“ Aber ein Prozess mit klarer Tendenz, wie auch Katja Kathleen Waibl glaubt. Sie erlebt, dass auch bei den Eigentümern ein Sinneswandel stattfindet: „Früher herrschte eher schwäbische Skepsis vor“, sagt sie, „heute sind die Leute offener.“ In diesem Prozess spielte auch das Engagement der Wirtschaftsförderung eine Rolle. Seit geraumer Zeit arbeitet dort eine sogenannte Leerstandsmanagerin. Sie vermittelt zwischen den Pop-up-Store-Betreibern und den potenziellen Vermietern. „Das hat uns sehr geholfen“, sagt Kathleen Waibl, „die Wirtschaftsförderung hat natürlich eine ganz andere Lobby als wir.“