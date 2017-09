Gewerbegebiet Vaihingen-Möhringen Zahlreiche Haushalte und Firmen ohne Strom

Von cas 15. September 2017 - 10:56 Uhr

Zahlreiche Haushalte waren am Freitagmorgen ohne Strom. Foto: AP/Symbolbild

Zahlreiche Haushalte rund um das Gewerbegebiet Möhringen und Vaihingen waren am Freitagmorgen ohne Strom. Das Unternehmen Stuttgart Netze prüft nun, warum der Transformator die Versorgung unterbrochen hatte.

Stuttgart - Rund um das Gewerbegebiet Möhringen-Vaihingen ist es am Freitagmorgen gegen 7.16 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Auch mehrere hundert Haushalte in Kaltental und Dürrlewang waren nach Auskunft der Stuttgart Netze, die für die Elektrizitätsverteilnetze zuständig sind, vorübergehend ohne Strom. „Der Transformator, der die Spannung reguliert, hat ein Signal bekommen, dass etwas nicht stimmt“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. Vorsichtshalber werde dann die Stromversorgung unterbrochen. Was dieses Signal ausgelöst hat, wird momentan noch überprüft.

Von dem Stromausfall betroffen waren zu 80 Prozent Firmen im Gewerbegebiet. Nach zwölf Minuten konnten die Haushalte und Firmen jedoch durch Umschaltungen im Netz über die Netzleitstelle wieder mit Strom versorgt werden.

Die Stuttgart Netze Betrieb GmbH versorgt über 1055 Umspannstationen und 7500 Kabelverteilerschränke rund 390.000 Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe mit Elektrizität. Das Stromverteilnetz des Unternehmens hat eine Länge von etwa 5200 Kilometern.