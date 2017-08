Gewalttat in Mannheim Mann getötet - zwei Verdächtige festgenommen

Von red/dpa 06. August 2017 - 17:29 Uhr

Im Haus mit der weißen Fassade ist am späten Freitagabend ein Mann getötet worden. Foto: dpa

Alkohol, Drogen, Streit: Am Freitag stirbt ein Mann in Mannheim nach einer durchzechten Nacht mit zwei Bekannten. Beide Tatverdächtigen sind gefasst.

Mannheim - In Mannheim ist am Freitagmorgen ein 27 Jahre alter Mann Opfer einer Gewalttat geworden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit und bestätigte einen Bericht der „Rhein-Neckar-Zeitung“.

Am Sonntag wurde Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Mann sowie ein Unterbringungsbefehl gegen eine 33-jährige Frau, die unter einer psychischen Erkrankung leiden soll, erlassen.

Die beiden stehen im dringenden Verdacht, den 27-Jährigen in der Wohnung der 33-Jährigen getötet zu haben. Das Motiv der Tat, die als Totschlag gewertet wird, ist noch unbekannt. Eine Obduktion ergab, dass das Opfer wohl erstickte.

Nach dem bisherigen Ermittlungen hatte sich das Trio am Donnerstagabend in der Wohnung der 33-Jährigen getroffen, gemeinsam Alkohol getrunken und Drogen genommen. Im Verlauf der Nacht soll es mehrfach zum Streit untereinander gekommen sein.

Der 27-Jährige wurde von beiden gemeinsam zunächst geschlagen und anschließend geknebelt. Am Freitag stellten die Tatverdächtigen fest, dass der 27-Jährigen tot ist und alarmierten am Nachmittag die Rettungskräfte.