Gewalteskalation in Düren Zehn verletzte Polizisten nach Parkverstoß

Von red/AFP 13. November 2016 - 12:00 Uhr

Nach dem Knöllchen das Sondereinsatzkommando: In Düren ist der Streit über einen Parkverstoß drastisch eskaliert.Foto: dpa

Im nordrhein-westfälischen Düren ist ein Spezialeinsatzkommando angerückt, nachdem ein Fahrzeughalter sich über einen Strafzettel erbost, Unterstützung geholt und mehrere Polizisten angegriffen hatte.

Düren - Ein simpler Parkverstoß hat im nordrhein-westfälischen Düren eine Gewalteskalation mit am Ende zehn verletzten Polizisten und den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Samstag in der Mittagszeit den Parkverstoß ahnden. Der Fahrzeughalter habe dies bemerkt, mehrere Unterstützer gesammelt und den Ordnungsamtsmitarbeiter bedroht.

Dem Polizeibericht zufolge waren die von dem Kontrolleur gerufenen Polizisten bei ihrem Eintreffen roher Gewalt durch den Fahrzeughalter und dessen Söhnen ausgesetzt. Insgesamt seien zehn Polizisten verletzt worden - einer so schwer, dass er ins Krankenhaus musste. Ein 46 Jahre alter Mann und ein 27 Jahre alter Mann seien am Tatort festgenommen worden.

Nach dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos in einer Dürener Wohnung sei ein weiteres Familienmitglied festgenommen worden.