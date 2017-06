Gewalt in Stuttgart Stadtbahnfahrer wird nach Unfall verprügelt

Von Wolf-Dieter Obst 28. Juni 2017 - 09:50 Uhr

Auf Stuttgarts Straßen scheint zunehmend das Faustrecht zu herrschen: Schon wieder ist ein Fahrer der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) nach einem Unfall tätlich angegriffen worden. Der zweite Fall binnen drei Tagen. Die Hintergründe sind noch unklar.





5 Bilder ansehen

Stuttgart - Vollkommen eskaliert ist ein Stadtbahnunfall im Nordbahnhofviertel: Nachdem ein Bub von einer U 12 angefahren worden war, gingen drei Passanten auf den Stadtbahnfahrer los und schlugen auf ihn ein. Die Polizei konnte zwei tatverdächtige Angreifer ermitteln. Das Motiv dieser Tat ist noch unklar.

Mehr zum Thema

Das Unheil in der Nordbahnhofstraße bahnte sich am Dienstag gegen 20.10 Uhr an, als eine Stadtbahn der Linie U 12 in Richtung Hallschlag auf die Haltestelle Mittnachtstraße zusteuerte. „Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte dort ein spielender Elfjähriger über die Gleise und hat die Stadtbahn übersehen“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Der 53-jährige Stadtbahnfahrer versuchte seinen 60-Tonnen-Zug zu stoppen, erfasste den Buben aber noch. Das Kind erlitt Prellungen. Durch die Gefahrenbremsung kamen in der Bahn vier Frauen im Alter von 18, 31, 32 und 52 Jahren zu Fall und verletzten sich leicht.

Drei Männer greifen plötzlich an

Und dann passierte das Ungewöhnliche: In der allgemeinen Aufregung des Unfallgeschehens griffen drei Männer ins Geschehen ein – und das nicht gerade als Ersthelfer. Sie gingen auf den Stadtbahnfahrer los – der SSB-Mann wurde laut Polizei geschlagen und getreten. „Woher sie kamen, was ihr Motiv war – das wird noch ermittelt“, sagt Polizeisprecher Widmann.

Der 53-jährige Stadtbahnfahrer konnte sich in seine Fahrerkabine retten und seine Leitstelle alarmieren. Er erlitt einen Schock. Die Polizei leitete eine Fahndung ein – und konnte relativ rasch zwei der drei Tatverdächtigen dingfest machen. Die beiden 41 und 47 Jahre alten Männer wurden nach Zeugenhinweisen in einem nahe gelegenen Bistro festgenommen. Von dem dritten Mann ist nur bekannt, dass er ein weißes Kurzarmhemd getragen haben soll. Gegen die Beschuldigte wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Vier Prozent mehr Gewaltdelikte bei Bus und Bahn

Die Gewalt im Stuttgarter Nahverkehr nimmt zu. Erst am Sonntagabend war ein SSB-Busfahrer der Linie 44 nach einem Unfall am Gebhard-Müller-Platz beim Hauptbahnhof angegriffen worden. Ein offenbar psychisch kranker 36-Jähriger, der nichts mit dem Unfall zu tun hatte, fuchtelte mit einem in ein Tuch gewickeltes Messer herum.

Verschont werden nicht einmal Lokführer der S-Bahn – einer wurde am S-Bahn-Halt Sommerrain geohrfeigt, weil er einem verspäteten Fahrgast die Türen nicht mehr öffnen wollte. Vor allem aber entbrennen Konflikte, wenn Trupps des Prüfpersonals zu Fahrkartenkontrollen auftauchen.

Gewaltdelikte im öffentlichen Nahverkehr haben 2016 in Stuttgart zugenommen. Die Stuttgarter Polizei registrierte 790 Straftaten an Haltestellen, in Bussen und Bahnen. Das ist eine Zunahme von knapp vier Prozent.