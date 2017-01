Gewalt in Stuttgart Randalierer tritt Kundinnen im Supermarkt

Von Wolf-Dieter Obst 11. Januar 2017 - 09:36 Uhr

Ein Mann greift Frauen hinterrücks an – die Polizei ermittelt.Foto: dpa

Mit einem rätselhaften Fall beschäftigt sich die Stuttgarter Polizei: Ein offenbar psychisch auffälliger Mann hat in einem Supermarkt in der Innenstadt Kundinnen hinterrücks angegriffen. Der Täter wurde festgenommen – von den Betroffenen aber fehlt jede Spur.

Stuttgart - Wer sind die Frauen, die von einem offenbar psychisch auffälligen Mann beim Einkauf in einem Supermarkt angegriffen wurden? Das wüsste die ermittelnde Polizei auch gerne – doch von den Opfern fehlt jede Spur. Dank einer beherzten Zeugin konnte der 40-jährige Verdächtige immerhin dingfest gemacht werden. Der polizeibekannte Mann wurde nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mehr zum Thema

Wie bei der Polizei zu erfahren war, spielten sich die Vorfälle am späten Dienstagnachmittag in einem Einkaufszentrum an der Sophienstraße in der Innenstadt ab. Es ist 17.06 Uhr, als der Mann in einem Supermarkt an einer Kundin zunächst vorbeiläuft – und sie dann von hinten angreift. Die Zeugin beobachtet, wie der Täter seinem Opfer von hinten mit dem Knie in den Bereich von Po und Rücken tritt. Die Frau dreht sich um, der 40-Jährige entschuldigt sich und geht davon. „Die Zeugin hat dann kurz mit der Geschädigten gesprochen“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski, „dabei aber nur erfahren, dass sich die beiden nicht kannten.“

Der Täter ist sich keiner Schuld bewusst

Um 17.26 Uhr kommt es zum nächsten Zwischenfall. Der 40-Jährige rempelt eine Kundin von hinten heftig an. Dabei wird die Frau „nach vorne aus dem Gleichgewicht gebracht“, heißt es später im Polizeiprotokoll. „Auch hier entschuldigt sich der Täter und geht dann weg“, sagt Polizeisprecher Tomaszewski. Die Zeugin verständigt einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhält.

Der bereits polizeibekannte Mann ist sich keiner Schuld bewusst. Dass aus den Angriffen so viel Aufhebens gemacht werde, könne er nicht verstehen, gibt er zu Protokoll. „Der Mann erklärte, dass er sich doch entschuldigt habe“, so Tomaszewski. Tritte in den Rücken – alles ganz normal? Offenbar findet die Treppenattacke von Berlin Ende Oktober 2016 ihre Nachahmer. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Theodor-Heuss-Straße bitten um Zeugenmeldungen – insbesondere von den angegriffenen Frauen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 31 00 entgegengenommen.