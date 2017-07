Gewalt in Stuttgart Rätsel um Massenschlägerei weiter ungelöst

Von Wolf-Dieter Obst 03. Juli 2017 - 09:43 Uhr

Am Wochenende wurde eine Massenschlägerei in Stuttgart zum Alarmfall für die Polizei. Foto: dpa

Im Hospitalviertel gehen zwei Gruppen aufeinander los – dabei gibt es mindestens einen Verletzten. Der Hintergrund der nächtlichen Gewalttat ist unklar. Die Beteiligten haben kein großes Interesse an einer Aufklärung durch die Polizei.

Stuttgart - Vielleicht können die Flaschenscherben ja etwas verraten. Den ganzen Samstagmorgen ist die Spurensicherung der Kriminaltechnik im Hospitalviertel in der Innenstadt im Einsatz, um verdächtige Hinterlassenschaften bisher unbekannter Gewalttäter aufzuspüren. In der Nacht zuvor hatte es eine Massenschlägerei gegeben, zwei Gruppen von Männern um die 20 waren dort aufeinander losgegangen. Warum, ist unklar. Die Ermittlungen sind mühsam und aufwändig. Am Montagmorgen heißt es bei der Kripo: „Wir sind noch am Sortieren.“

Plötzlich ging es zur Sache, am Samstag gegen 3.45 Uhr gingen bei der Polizei die ersten Notrufe ein. Etwa zehn Streifenwagenbesatzungen rückten an den Tatort an der Ecke der Lange/Hospitalstraße aus. Zwei Gruppen mit jeweils sechs bis acht Beteiligten lieferten sich eine heftige Auseinandersetzung, dabei wurden Fäuste, Flaschen und Fußtritte eingesetzt.

Ein Verletzter will sich nicht helfen lassen

„Als die Beamten am Tatort eintrafen, flüchteten einige Beteiligte“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Andere blieben teils verletzt zurück – und waren offenbar gar nicht erfreut, dass sich da jetzt auch noch die Polizei einmischte. „Es kam zu Widerstandshandlungen, die Beamten mussten auch Pfefferspray einsetzen“, so Tomaszewski. Zu den Randalierern zählt auch ein 22-Jähriger, der durch eine Flasche erheblich verletzt worden war, sich aber nicht helfen lassen wollte.

Am Montag versuchte die Kripo noch, die Namen zu sortieren und Hinweise auf die geflüchteten Unbekannten zu erhalten. „In der aufgeheizten Stimmung am Wochenende waren Vernehmungen nicht möglich“, so der Polizeisprecher. Geht es in der Stuttgarter Vergnügungsszene wieder ruppiger zu?

Kunterbunte Mischung der Beteiligten

Der ursprüngliche Verdacht, dass es da um eine türkisch-kurdische Auseinandersetzung gegangen war, bestätigte sich bisher nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es auch Beteiligte mit deutscher und italienischer Staatszugehörigkeit. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Auseinandersetzungen in der Innenstadt unter Gruppierungen mit jungen Männern gegeben. Polizeisprecher Tomaszewski flüchtet sich vorerst in den polizeilichen Standardsatz: „Die Ermittlungen dauern an.“