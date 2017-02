Gewalt in Stuttgart-Hedelfingen Polizei beendet Auseinandersetzung unter Jugendgruppen

Von Wolf-Dieter Obst 20. Februar 2017 - 09:33 Uhr

Mehrere Jugendliche geraten im Stadtteil Hedelfingen in Streit – und mehrere Streifenwagenbesatzungen sind notwendig, um die Lage zu bereinigen. Am Ende will niemand wissen, was den Konflikt ausgelöst hatte. Was braut sich da zusammen?





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Streitereien sind beendet, die Hintergründe der Auseinandersetzung aber noch unklar: Mit neun Streifenwagenbesatzungen musste die Polizei am Sonntagabend nach Hedelfingen ausrücken, weil sich dort mindestens 20 Jugendliche eine heftige Keilerei lieferten. Mehrere Beteiligte im Alter von 16 und 17 Jahren wurden kontrolliert – was aber genau vorgefallen war, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Mehr zum Thema

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Jugendgruppen auf dem Bolzplatz hinter dem Bürgerhaus am Hedelfinger Platz getroffen. Dort brachen dann gegen 20 Uhr Konflikte los, die in handfesten Prügeleien ausarteten. Vom benachbarten Schnellrestaurant Burger King aus verständigten Zeugen die Polizei. Die rückte mit Blaulicht und Martinshorn an, sperrte den Bereich ab. Die meisten Jugendlichen hatten sich da aber schon in alle Winde zerstreut.

Die Beamten konnten dennoch mehrere Beteiligte dingfest machen. „Dabei wurden die Personalien festgestellt“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann, „aber so richtig klar ist nicht, um was es bei der Auseinandersetzung ging.“ Die zuständigen Jugendsachbearbeiter sollen sich am Montag des Falls annehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen stammen die beiden Jugendgruppen aus Stuttgart und aus dem Raum Esslingen.

Hedelfinger Platz – eine Problemzone?

Der Platz rund um das Bürgerhaus wird offenbar an Wochenenden zu einer Problemzone. Das Gebäude ist unter jungen Leuten auch als Jugendtreff bekannt, der allerdings nur zeitweise geöffnet hat. Zur Tatzeit war der Treff geschlossen. Am Wochenende vom 28. bis 30. Januar war der Jugendtreff ins Visier von Einbrechern geraten. Die drangen ortskundig ins Untergeschoss ein, brachen Schränke auf, durchwühlten Regale. Die Täter entkamen mit mehreren Elektronikartikeln und einem kleinen Tresor im Wert von 1000 Euro.

Mitte Dezember sorgte auf der anderen Straßenseite ein Fall für Aufsehen, als eine 19-jährige Passantin an einem Samstagmorgen von Unbekannten in den Rücken getreten wurde. Die junge Frau war von der Stadtbahnhaltestelle auf dem Heimweg gewesen. Der Vorfall wurde nicht geklärt.