Gewa Tower in Fellbach Polizei durchsucht alle 34 Stockwerke

Von red 30. November 2016 - 12:12 Uhr

Unbekannte sind in den Neubau des Gewa Tower in Fellbach eingebrochen.Foto: dpa/Symbolbild

Eindringlinge verschaffen sich Zugang zu dem im Bau befindlichen Gewa Tower in Fellbach. Die Polizei muss den kompletten Neubau durchsuchen.

Fellbach - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in den im Bau befindlichen Gewa Tower in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen und haben offenbar Graffiti gesprüht.

Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstag gegen 17.30 Uhr festgestellt, dass jemand in das zweite Treppenhaus des Turms eingedrungen war. Die alarmierte Polizei musste alle 34 Stockwerke durchsuchen, da nicht klar war, ob sich noch jemand im Gebäude befindet. Die Eindringlinge fanden die Beamten dabei nicht. Im Treppenhaus entdeckten sie lediglich einige Graffiti.

Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0711/9519130 entgegen.