Gewa-Tower in Fellbach Neuer Investor will wohl weiterbauen

Von red/dpa/lsw 13. März 2017 - 16:24 Uhr

Erst Baustopp, dann Insolvenz – nun Weiterbau: Ein Investor will wohl den Gewa-Tower in Fellbach weiterbauen. Ein Name wurde jedoch noch nicht genannt.





Fellbach - Nach dem pleitebedingten Baustopp bei einem der höchsten Wohngebäude in Deutschland, dem Gewa-Tower in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), gibt es nun wieder Hoffnung. Ein Investor habe eine unverbindliche Absichtserklärung abgegeben, teilte der Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Kanzlei Pluta am Montag in Stuttgart mit. Der Investor wolle das 107 Meter hohe Gebäude weiterbauen. Ein Name wurde nicht genannt. Bevor ein Kaufvertrag unterschrieben werden könne, müssten aber noch einige Fragen zur Vertragsgestaltung geklärt werden.

Seit Herbst 2016 ruhen die Bauarbeiten an dem Vorhaben, eine Projektgesellschaft musste Insolvenz anmelden. 21 von 66 Wohnungen waren noch nicht fertig.