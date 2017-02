Gewa-Tower in Fellbach Hängepartie um den Wohnturm

Von Hans-Dieter Wolz 08. Februar 2017 - 22:13 Uhr

Der Gewa-Tower in Fellbach steht noch immer unvollendet im Rohbau.Foto: Patricia Sigerist

Die Verhandlungen an diesem Mittwoch um den Gewa-Tower haben nach ersten Informationen noch kein abschließendes Ergebnis erbracht. Trotzdem nimmt der Optimismus zu. Die Gewa-Anleihe steigt bereits im Wert.

Fellbach - Den ganzen Tag über führte der vorläufige Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli an diesem Mittwoch hinter verschlossenen Türen Gespräche, um das von einem Baustopp betroffene Wohnturm-Projekt – den Gewa-Tower – weiterzubauen. Nach ersten Informationen ist bis zum Abend ein abschließendes Ergebnis noch nicht erzielt worden.

Bananyarli hatte sich an den Vortagen sehr optimistisch gezeigt, aber erneut darauf hingewiesen, dass mit vielen Beteiligten sehr viele Gespräche geführt werden müssen. „Die Gespräche und Verhandlungen laufen gut“, lautete seine Auskunft. Dass er bereits an diesem Mittwoch mit einem mit den Gläubigern vereinbarten Konzept aufwarten kann, hatte er nicht selbst angedeutet, sondern diese Hoffnung hatte ein wichtiger Anleihegläubiger, Hans-Jürgen Friedrich von der KFM Deutsche Mittelstand AG, geweckt. Bananyarli zeigt sich gewöhnlich zurückhaltend.

Dennoch sind die zuversichtlichen Töne des vorläufigen Insolvenzverwalters und der Anleihegläubiger in Anlegerkreisen sorgfältig registriert worden. Der Kurs der zur Finanzierung von der Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG begebenen Anleihe war seit dem Baustopp und dem folgenden Insolvenzantrag bis Dienstag bei meist etwas mehr als 30 Prozent ihres ursprünglichen Werts gehandelt worden. Am Dienstag stieg der Kurs offenbar unter dem Eindruck der sich abzeichnenden guten Nachrichten am Börsenplatz Stuttgart rapide auf einen Spitzenwert von 45 Prozent, um dann allerdings am Mittwoch dort wieder rückläufig orientiert zu sein auf einen Wert von 39 Prozent, später 40 Prozent. Das könnte auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein. Auch Geschäfte von Börsenprofis, die aus unterschiedlichen Notierungen der Anleihe an verschiedenen Börsenplätzen Gewinn ziehen, würden dieses Auf und Ab erklären.