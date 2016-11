Gewa Tower in Fellbach Gläubigertreffen noch vor Weihnachten

Von red 30. November 2016 - 07:34 Uhr

Anleger, die eine Gewa Tower-Anleihe erworben haben, sollen sich bei Rödl Treuhand, dem gemeinsamen Vertreter der Gläubiger melden. Derweil hat der Insolvenzverwalter erste Gespräche mit Investoren geführt.





Stuttgart - Im Fall der insolventen Projektgesellschaft Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG soll noch vor Weihnachten eine Gläubigerversammlung einberufen werden. Das bestätigte der Geschäftsführer der Rödl Treuhand Hamburg, Ralf Ellerbrok unserer Zeitung. Die Steuerberatungsgesellschaft ist der gemeinsame Vertreter der Anleihengläubiger. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, ebenso wenig wo die Versammlung stattfinden werde. Ellerbrok hofft, dass bei der Versammlung auch der vorläufige Insolvenzverwalter, Ilkin Bananyarli von der Kanzlei Pluta, anwesend sein wird und die Anleger über konkrete Angebote informieren kann.

Die Projektgesellschaft Gewa 5 to 1 hatte zur Finanzierung des Gewa Towers in Fellbach eine Anleihe über 35 Millionen Euro herausgegeben. Die Anleihe ist mit einer Grundschuld besichert. „Die Anleihengläubiger werden im Insolvenzverfahren daher vorrangig bedient“, erklärte Bananyarli. Er habe „sehr gute Gespräche mit dem Generalunternehmer geführt“. Generalunternehmer für das Projekt ist die Firma Baresel. „Er hat seine Bereitschaft signalisiert, bei einer Lösung für den Weiterbau des Wohnturms mitzuwirken“, so Bananyarli. Der Insolvenzverwalter hat zudem erste Gespräche mit verschiedenen Investoren geführt. Die Frage wird sein, so Ellerbrok, „was für ein Kaufpreis sich erzielen lässt oder ob der Bauträger einspringen wird“.

Bestmögliche Lösung für Wohnturm und Gläubiger gesucht

Um Anleger zur Gläubigerversammlung einladen zu können, ist Rödl Treuhand darauf angewiesen, dass sich die Gläubiger bei der Steuerberatungsgesellschaft melden. Ziel sei, so der Insolvenzverwalter, „zeitnah die bestmögliche Lösung“ für Wohnturm und Gläubiger zu erzielen. Aktuell seien 21 Wohnungen noch nicht verkauft. Diese liegen „im höheren Preissegment“, erklärte Bananyarli.