Getötete Studentin Polizei in Freiburg verteilt Flugblätter

Von red/dpa 19. Oktober 2016 - 12:55 Uhr

An einem Baum erinnern Blumen an das 19-jährige Opfer eines Sexualverbrechens.Foto: dpa

Nach dem Sexualverbrechen an einer 19-Jährigen in Freiburg bittet die Polizei über Flügblätter um Hinweise. Die junge Frau war nach einer Studenten-Party mit dem Fahrrad unterwegs und auf dem Heimweg überfallen worden.

Freiburg - Nach dem gewaltsamen Tod einer 19 Jahre alten Medizinstudentin in Freiburg sucht die Polizei mit Flugblättern nach Hinweisen. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Erkenntnisse, wie sie am Mittwoch mitteilten. Zudem kontrollierten und befragten sie in der Nacht zum Mittwoch rund um den Tatort Passanten und Fahrradfahrer. Der entscheidende Hinweis sei dabei aber nicht herausgekommen. Eine Joggerin hatte die 19-Jährige am Sonntagmorgen tot am Ufer des Flusses Dreisam entdeckt. Die Studentin wurde den Angaben zufolge Opfer eines Sexualverbrechens.

Mehr zum Thema

Bei der 40-köpfigen Sonderkommission seien bislang mehr als 60 Hinweise eingegangen, hieß es. Mehr als 100 Spuren seien gefunden worden und würden nun untersucht. Vom unbekannten Täter fehle weiter jede Spur. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war Ertrinken die Todesursache. Der Fundort der Leiche sei auch der Tatort.

Die 19-Jährige hatte laut den Ermittlern in der Nacht zum Sonntag eine Studenten-Party besucht und war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg, als sie Opfer des Verbrechens wurde. Ihr weißes Damenrad lag einige Meter entfernt im Gebüsch. In der Nähe des Tatorts fand die Polizei den Angaben zufolge ein herrenloses Fahrrad. Die Ermittler suchen nun den Besitzer dieses Fahrrades, das auf dem Dreisamuferweg lag.