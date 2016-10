Getötete Studentin in Freiburg Polizei setzt auf Spuren am Tatort

Von red/dpa 21. Oktober 2016 - 13:41 Uhr

Ein Zivilfahrzeug der Polizei fährt in Freiburg an einer Allee an der Dreisam entlang. Hier war die Leiche der 19-Jährigen gefunden worden.Foto: dpa

Nach dem Verbrechen an einer 19-jährigen Studentin in Freiburg setzt die Polizei Hoffnungen auf die Auswertung der Spuren vom Tatort. Zudem startet sie eine zweite Flugblattaktion.

Freiburg - Im Fall der getöteten Studentin in Freiburg setzt die Polizei auf die Auswertung der am Tatort gefundenen Spuren. Aus der Bevölkerung seien rund 100 Hinweise eingegangen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Die Polizei habe zudem rund 200 mögliche Zeugen vernommen, weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Der entscheidende Hinweis habe sich daraus nicht ergeben, vom Täter fehle weiter jede Spur. Die 19 Jahre alte Medizinstudentin aus dem Enzkreis war am frühen Sonntagmorgen vergewaltigt und getötet worden. Sie war mit dem Fahrrad von einer Studenten-Party auf dem Weg nach Hause, als sie am Uferweg des Flusses Dreisam Opfer des Verbrechens wurde.

Am Freitag verteilten Polizeibeamte rund um den Tatort sowie in Bussen und Straßenbahnen erneut Flugblätter, mit denen sie um Hinweise baten. Eine ähnliche Aktion hatte es bereits in der Nacht zum Mittwoch gegeben. Zudem wurden Passanten befragt. Nun hat die Polizei neue Flugblätter mit zusätzlichen Angaben zur Tat gedruckt.

Wem gehört das Herrenfahrrad?

Hoffnung setzt die Polizei unter anderem in ein Fahrrad, das sie am Sonntag unweit des Tatortes fand. Sie sucht nun den Besitzer des Herrenrades und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Das weiße Damenrad der Studentin lag einige Meter entfernt im Gebüsch.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen Mordes, sagte ein Sprecher der Behörde. Die Polizei hat eine 40 Beamten zählende Sonderkommission gebildet. Rund um den Tatort hatten die Ermittler nach eigenen Angaben mehr als 100 Spuren sichergestellt.

Eingebunden in den Fall ist auch das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart. Auch dort werden Spuren ausgewertet und Hinweise bearbeitet. Die Studentin starb den Angaben zufolge in der Dreisam durch Ertrinken. Ob sie ertränkt wurde oder nach dem Sexualverbrechen bewusstlos im Wasser lag, ist unklar.