Gesundheits-Prämie von Daimler Fehlanreize vermeiden

Von Anne Guhlich 02. Dezember 2016 - 09:47 Uhr

Mitarbeiter von Daimler dürften künftig länger überlegen, ob sie wirklich zum Arzt müssen. Sie riskieren damit ihren „Gesundheits-Bonus“.Foto: dpa

Daimler will Beschäftigten, die wenige Krankheitstage haben, einen Bonus zahlen. Solche Belohnungen für Mitarbeiter schaden der Motivation, weil sie das Misstrauen des Arbeitgebers offenlegen, meint Anne Guhlich.

Stuttgart - Wenn ein Unternehmen wie Daimler entscheidet, seine Mitarbeiter neben den üblichen Gratifikationen auch noch für möglichst wenig Krankheitstage extra zu belohnen, spricht auf den ersten Blick nichts dagegen. Denn eine Firma kann Geld ausgeben, wofür sie möchte. Und: Kein Mitarbeiter wird nach der Einführung des Anwesenheitsbonus weniger in der Tasche haben als zuvor.

Klar ist aber auch: Wer Anwesenheit belohnt, schafft einen Anreiz, dass Mitarbeiter, die sonst zu Hause geblieben ­wären, zur Arbeit kommen. Nun sind aber nicht alle Arbeitsplätze gleich beschaffen. Wer den ganzen Tag am Rechner sitzt, kann sich auch mit einer Erkältung ins Büro schleppen, um den Bonus abzustauben. Wer sich jedoch den ganzen Tag am Band auf den Beinen halten muss, wird bei so einer Strapaze schnell ans Ende seiner Kräfte kommen und läuft Gefahr, folgenschwere Fehler zu machen.

Der finanzielle Nutzen für das Unternehmen ist fraglich

Ob sich der Vorstoß Daimlers für das Unternehmen unterm Strich lohnen würde, ist grundsätzlich fraglich: Denn kranke Mitarbeiter sorgen für weitere Ausfälle, indem sie ihre Kollegen anstecken und riskieren, dass sich die eigene Krankheit viel länger hinzieht, als es bei zwei Tagen Bettruhe der Fall gewesen wäre.

Vor allem aber sendet ein Konzern, der ein Anreizsystem einführt, um seinen Krankenstand zu reduzieren, ein Signal des Misstrauens: Er unterstellt, dass Mitarbeiter, die eigentlich zur Arbeit gehen könnten, zu Hause bleiben – und durch Geld gelockt werden können. Wer aber seinen Mitarbeitern im Krankheitsfall nicht vertraut, löst nicht gerade Motivationsschübe aus. Dabei hilft neben einem guten Immunsystem und wenig Virenschleudern in unmittelbarer Umgebung gerade dies am besten gegen Krankschreibungen: Motivation.