Auch Konzert in Stuttgart betroffen Bushido sagt seine Tour ab

Von (jic/spot) 04. Dezember 2017 - 14:31 Uhr

Die Bandscheibe macht nicht mit: Rapper Bushido muss seine Tour verschieben Foto: imago/Future Image

Bushido kann wegen gesundheitlicher Probleme seine Tour nicht antreten. Auch das Konzert in Stuttgart wird auf das neue Jahr verschoben.

Bushido (39, "Black Friday") hat seine Tour offiziell abgesagt. Auf Facebook gab er am Montag bekannt, dass er sämtliche Konzerte wegen seiner gesundheitlichen Probleme verschieben müsse. Am Dienstag, den 5. Dezember, hätte in Wien sein erster Auftritt stattfinden sollen. Doch der Rapper gab gleich die neuen Termine der Tour bekannt, die im Mai 2018 losgehen soll. "Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit", versichert Bushido auf seiner Facebook-Seite.

In Stuttgart hätte Bushido am 19. Dezember in der Porsche Arena spielen sollen, nun wurde der Termin auf den 4. Mai 2018 geschoben.

Jetzt bei Amazon Music Unlimited anmelden und drei Monate für nur 99 Cent grenzenlos Musik streamen

"Wir mussten die Tour nun doch wegen meiner Bandscheibe und Schulter verschieben", begründet Bushido die Absage in dem Post und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

In den Kommentaren zeigen sich viele Fans enttäuscht über die kurzfristige Ankündigung, der vordergründige Tenor jedoch lautet: "Die Gesundheit geht vor."