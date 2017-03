Gesundheit und Fitness Das hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit

Von Jörg Zittlau 05. März 2017 - 13:14 Uhr

Einfach mehr schlafen hilft nicht gegen Frühjahrsmüdigkeit – im Gegenteil: kürzer sollte man schlafenFoto: dpa

Draußen grünt und blüht es – doch selbst ist man schlapp und müde. Dass es die Frühjahrsmüdigkeit gibt, daran zweifeln selbst Experten nicht mehr. Die gute Nachricht: Man kann die Müdigkeit abschütteln.

Stuttgart - „Ja, es umgibt uns eine neue Welt!“ So frohlockte schon Goethe, als sich die ersten Zeichen des Frühlings zeigten. Die Tage werden wieder länger und wärmer, in den ergrünenden Wiesen sieht man erste Schmetterlinge. Das wirkt nicht gerade wie ein passendes Szenario für Abgeschlagenheit und trübe Stimmung. Und doch antworteten in einer Emnid-Umfrage 39 Prozent der Frauen und 22 Prozent der Männer, dass sie alljährlich zwischen März und Juni vom ernüchternden Gefühl der Frühjahrsmüdigkeit heimgesucht werden.

Sie wurden lange Zeit sowohl von ihrer Umwelt als auch ihrem Arzt irgendwo zwischen Simulanten und chronischen Schwarzsehern eingeordnet. Doch es mehren sich wissenschaftliche Hinweise darauf, dass ihr Problem ernst zu nehmen ist. So ermittelten die Schweizer Chronobiologen Verena Lacoste und Anna Wirz-Justice, dass im Frühjahr die Zahl der Morgenmuffel um die Hälfte zurückgeht, doch dafür auch Nervosität und psychosomatische Beschwerden deutlich zunehmen.

Im Frühjahr sind viele einerseits aufgekratzt, andererseits müde

Das spricht für einen hohen Erregungszustand des vegetativen Nervensystems. Es passt zu den Berichten vieler Betroffener, die sich einerseits aufgekratzt und fahrig, andererseits aber motivationslos und erschlagen fühlen. „Diese Empfindungen können durchaus zwei Seiten derselben Medaille sein“, erklärt der Psychiater John Sharp von der Harvard Medical School in Boston (USA). Man denke nur an die bipolare Störung, bei der sich manische und depressive Phasen abwechseln, bis zur Suizidgefahr.

Wer jetzt glaubt, dass der Vergleich im Zusammenhang mit der Frühjahrsmüdigkeit hinkt, ist auf dem Holzweg. Denn laut einer Studie der Medizinischen Universität Wien steigt die Suizidrate im März gegenüber dem Februar tatsächlich um etwa 20 Prozent. Sie geht erst wieder zurück, wenn der Sommer naht. Erklärbar wird dieser Trend dadurch, dass depressive Menschen ihre Krankheit stärker spüren, wenn überall um sie herum das Leben erwacht. Dazu kommt der Pollenflug. Der stellt bei Allergikern nicht nur seelisch, sondern auch körperlich die Schalter auf Verzweiflung. Denn ihre hyperaktive Immunabwehr produziert viele Zytokine – Proteine, von denen ist bekannt, dass sie Entzündungen anschieben und dadurch für Antriebsschwäche und Müdigkeit sorgen.

Der Winter hat die Vitamin-D-Reserve aufgezehrt

Gerade der April mit seinen Wetterkapriolen sorgt zudem dafür, dass sich die Hautblutgefäße in ständigem Wechsel weit und eng stellen müssen, was den Körper belastet und auslaugt. Ganz zu schweigen davon, dass der vorausgegangene Winter an den Reserven eines Biostoffes gezehrt hat, dessen Bildung von den Sonnenstrahlen abhängt: Vitamin D. „Im Winter waren die Tage kürzer“, erklärt Bernhard Uehleke vom Naturheilkunde-Lehrstuhl der Berliner Charité. „Außerdem wurden durch die wettergemäße Kleidung allenfalls noch Gesicht und Hände von der Sonne bestrahlt“. Der Vitamin-D-Pegel geht in den Keller und mit ihm oft auch die Stimmung. Denn Wissenschaftler fanden unlängst Vitamin-D-Rezeptoren in genau jenen Hirnregionen, die für Gedächtnis und Stimmungslage zuständig sind.

Die Frühjahrsmüdigkeit hat also viele Ursachen. Was aber auch bedeutet, dass man mit vielen Maßnahmen dagegen steuern kann. So sollten Pollenallergiker noch vor den ersten Symptomen mit der Einnahme von Antihistaminen beginnen, damit ihr Körper weniger ermüdende Zytokine bildet. Vermeiden sollte man darüber hinaus, den Schlaf in die Länge zu ziehen – in der Hoffnung, dann tagsüber wacher zu sein. Tatsächlich bereite diese Strategie, wie der Psychiater John Sharp warnt, „nur den Boden für Stimmungstiefs“. Denn nicht etwa der Schlaf, sondern der Schlafentzug werde zur Therapie von Depressionen eingesetzt, weil er stimmungsaufhellende Mechanismen im Gehirn anstößt.