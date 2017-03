Gespräch mit einem Concierge „Wichtig ist eine gute Kinderstube“

Von Susanne Hamann 23. März 2017 - 06:00 Uhr

Thomas Munko ist Präsident der Deutschen Portiervereinigung und Chefconcierge im Hotel The Ritz-Carlton, Berlin.Foto: Les Clefs d’Or

Ein Concierge sorgt sich nicht nur um die Wünsche von Prominenten, er ist für jeden Hotelgast da. Ein Gespräch über skurrile Wünsche, Whisky für Sean Connery und Freundschaften mit Kollegen.

Berlin -

Herr Munko, als Concierge erfüllen Sie die Wünsche Ihrer Hotelgäste. Was war Ihre größte Herausforderung?

Wir hatten mal einen Gast, der wollte eine kleine Siamkatze mit zwei verschiedenen Augen – einem grünen und einem blauen. Das ist eine Laune der Natur und wirklich schwer zu finden.

Haben Sie die Katze gefunden?

Ja, bei einem Züchter im Berliner Stadtteil Wedding. Ein Kollege und ich sind hingefahren, haben über den Kauf verhandelt und das Kätzchen auch bekommen. Dem Gast war das Tier als Statussymbol sehr wichtig.

Warum fällt manchen Leuten gerade während Ihres Berlin-Aufenthaltes ein, dass sie genau jetzt eine Katze kaufen möchten. Das könnte man doch auch zuhause organisieren?

Weil sie immer irgendwie unterwegs sind. Heute in Berlin, morgen in Amsterdam, dann in New York. So wie wir morgens zur Arbeit und abends wieder nach Hause gehen gondeln andere Menschen in der Weltgeschichte herum. Dabei entstehen Wünsche, denen wir gerne nachgehen. Oft geschieht das mit Hilfe anderer Concierges. Wenn ein Gast nächste Woche nach Moskau fliegt und Karten fürs Bolschoitheater möchte, kontaktiere ich den Kollegen in Russland. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenten, sondern als Freunde.

Wie oft sind Sie mit solch schwierigen Aufgaben konfrontiert?

Nicht täglich, aber häufig haben Gäste Wünsche, die mit Aufwand und Kosten verbunden sind. Meistens lösen wir jedoch Anfragen, die nicht teuer sind. Wir sind nicht nur für Promis und Vips da, sondern für jeden, der unser Gast ist. Ich habe einem älteren Herrn mal ein Ersatzteil für einen 40 Jahre alten Rasierapparat besorgt, der nicht mehr hergestellt wird. Oder ein Paar Turnschuhe ergattert, die in Deutschland ausverkauft waren. Da hilft dann unser länderübergreifendes Berufsnetzwerk. Unser jährlicher Kongress dient dazu, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu pflegen.